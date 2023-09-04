Комздрав Петербурга опубликовал график работы мобильных пунктов вакцинации от гриппа

Почти 50 мобильных пунктов вакцинации от гриппа будут работать в Петербурге в сентябре. Фото: комитет по здравоохранению

Осень наступила, а вместе с ней приходят и холода. В это время традиционно растет заболеваемость гриппом. Чтобы защититься от этой инфекции, специалисты советуют ставить прививку. Жители Петербурга могут это сделать в поликлиниках или в мобильных пунктах вакцинации. В сентябре их будет работать аж 48 штук. Например, их можно встретить у станций метрополитена. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Мобильные пункты вакцинации будут работать Василеостровском, Выборгском, Калининском, Кировском, Колпинском, Красногвардейском, Красносельском, Кронштадтском, Курортном, Московском, Невском, Петроградском, Петродворцовом, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах города.

- Например, в Приморском районе по понедельникам с 14:00 до 19:30 мобильные пункты вакцинации работают у станций метро «Черная речка» и «Беговая», а по субботам с 11:00 до 16:00 у станции метро «Старая Деревня», - передает пресс-служба.

С подробным графиком работы мобильных пунктов вакцинации можно ознакомиться на сайте комитета.