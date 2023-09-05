«Надо бросать курить»: Юрий Стоянов признался, почему попал в больницу

Актер Юрий Стоянов отшутился насчет своей госпитализации. Фото: Иван МАКЕЕВ

В последние дни 66-летний актер Юрий Стоянов не сходит с передовиц СМИ. Сначала он взорвал информационное пространство модной фотосессией к выходу сериала «Трепачи», а утром 5 сентября Telegram-каналы внезапно отправили его в больницу, приписав пугающие диагнозы – якобы медики выявили гипертонию с высоким риском осложнений у легендарного создателя «Городка» и срочно рекомендовали ему бросать курить. Spb.kp.ru дозвонилась до петербургского артиста, и он в свойственной ему манере отшутился по поводу слухов.

- Юрий Николаевич, вы действительно загремели в больницу?

- Господи, боже мой. Я приехал в больницу сам, на своей машине. Раз в году я сдаю здесь общий анализ крови и бегаю на дорожке, чтобы мне проверили давление и сердце под нагрузками. Ну все, сдал. Теперь уезжаю.

- А кто тогда накручивает ситуацию?

- Ой, не знаю. Я же не прячусь никуда. Вхожу в больницу, как и все. Однажды я пришел в больницу к товарищу, проведать его. И меня с ним рядом тоже «положили» в газетах (смеется). На соседнюю койку.

Стоянов обещает бросить курить, хотя анализы у него хорошие. Фото: СОЦСЕТИ

- То есть никаких страшных диагнозов у вас нет?

- Да нормально у меня все. Где-то прочитал, что пишут, что я решил бросать курить. Ну, да. Надо бросать. Это понятно и без визитов к врачу. Да, я действительно курю. Потихоньку. Ну так, делаю это с удовольствием. Что и показывают мои хорошие анализы!

Добавим, что Юрий Стоянов переживает ренессанс своей карьеры. Сейчас он сильно востребован как комедийный и драматический актер. Его недавние хиты – сериалы «Гости из прошлого», «Вампиры средней полосы» и фильм Тиграна Кеосаяна «Бессмертные» про друзей-афганцев.

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