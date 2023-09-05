Взрывное устройство сработало у военкомата в Невском районе Петербурга

Сотрудники полиции работают на месте происшествия. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге жители Невского района услышали звуки, похожие на взрывы. Они доносились с улицы Крупской, где расположен военный комиссариат. Грохот напугал петербуржцев около 10 часов утра 5 сентября. Взрыв подтвердили в пресс-службе районной администрации.

- По этому адресу взорвалось самодельное взрывное устройство. От взрыва никто не пострадал. Возгорания не было. Сейчас на месте работают сотрудники правоохранительных органов, - рассказали spb.kp.ru в пресс-службе администрации Невского района Петербурга.

Экстренные службы выясняют все обстоятельства случившегося и обследуют двор у военкомата. По некоторым данным, устройство находилось в вентиляционной шахте, ведущей к бомбоубежищу. Подозреваемые пока не задержаны. Полицейские будут искать хулиганов, чтобы привлечь их к ответственности.

Напомним, в ночь на 4 сентября петербуржец пытался ограбить храм на Афонской улице, но испугался сигнализации и сбежал с места происшествия.