Городской фестиваль хендмейда и дизайна «Петербургская ярмарка» пройдет в Севкабель Порту с 9 по 10 сентября

"Петербургская ярмарка" возвращается 9-10 сентября 2023 года. Фото: предоставлено организатором
9-10 сентября в Севкабель Порт состоится городской фестиваль хендмейда и дизайна "Петербургская ярмарка"!
Традиционно фестиваль соберет на одной площадке более 100 мастеров и брендов из Петербурга и других уголков России: от украшений ручной работы, дизайнерской одежды и винтажа, до необычных продуктов, фермерских сыров, натуральной косметики, керамики и подарков.
Каждый посетитель ярмарки найдет что-нибудь себе по душе. Фото: предоставлено организатором
Также в программе:
— музыка и DJ сеты
— мастер-классы для взрослых и детей: гончарный круг, мозаика, роспись шопперов, лепка, создание ловцов снов, свечей, духов, художественные мастер-классы, шелкография и многое другое
— фудкорт
— тематические фотозоны
— виниловый маркет
— книжный маркет от местных издательств
— свежие и натуральные продукты от фермерских лавок
Тема грядущего фестиваля - нашумевший этим летом фильм "Барби". Если вы мечтали сделать фото в коробке культовой куклы и почувствовать себя Барби - это ваш шанс. Организаторы планируют раскрыть в декоре противостояние двух главных цветов сезона - черный и розовый. Гостям останется выбрать, на какой они стороне.
Около сотни мастеров представят свои товары на ярмарке. Фото: предоставлено организатором
• Когда: 9-10 Сентября
• Где: Севкабель Порт, Кожевенная линия 40, лит Б
• Вход для гостей: свободный
Соцсети фестиваля:
ВК - https://vk.com/evnthandmade
инст - https://www.instagram.com/evnthandmade/?hl=ru
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