Городской фестиваль хендмейда и дизайна «Петербургская ярмарка» пройдет в Севкабель Порту с 9 по 10 сентября

"Петербургская ярмарка" возвращается 9-10 сентября 2023 года. Фото: предоставлено организатором

9-10 сентября в Севкабель Порт состоится городской фестиваль хендмейда и дизайна "Петербургская ярмарка"!

Традиционно фестиваль соберет на одной площадке более 100 мастеров и брендов из Петербурга и других уголков России: от украшений ручной работы, дизайнерской одежды и винтажа, до необычных продуктов, фермерских сыров, натуральной косметики, керамики и подарков.

Каждый посетитель ярмарки найдет что-нибудь себе по душе. Фото: предоставлено организатором

Также в программе:

— музыка и DJ сеты

— мастер-классы для взрослых и детей: гончарный круг, мозаика, роспись шопперов, лепка, создание ловцов снов, свечей, духов, художественные мастер-классы, шелкография и многое другое

— фудкорт

— тематические фотозоны

— виниловый маркет

— книжный маркет от местных издательств

— свежие и натуральные продукты от фермерских лавок

Тема грядущего фестиваля - нашумевший этим летом фильм "Барби". Если вы мечтали сделать фото в коробке культовой куклы и почувствовать себя Барби - это ваш шанс. Организаторы планируют раскрыть в декоре противостояние двух главных цветов сезона - черный и розовый. Гостям останется выбрать, на какой они стороне.

Около сотни мастеров представят свои товары на ярмарке. Фото: предоставлено организатором

• Когда: 9-10 Сентября

• Где: Севкабель Порт, Кожевенная линия 40, лит Б

• Вход для гостей: свободный

Соцсети фестиваля:

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