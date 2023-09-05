Никаких больше новостроек: Почему приостановили застройку поселка Шушары

Шушары входят в тройку самых густонаселенных районов Петербурга вместе с МО №65 в Приморском районе и Колпино. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Неужели посельчане смогут вздохнуть спокойно и не ждать наплыва новых соседей? Неожиданное решение об ограничении застройки приняла комиссия по подготовке изменений в Генплан Петербурга.

Судя по недавнему протоколу заседания, комиссия отклонила все заявки главного шушарского застройщика - компании «Дальпитерстрой». Организация предлагала перевести земли у Школьной улицы и на территории предприятия «Шушары» под жилую (средне- и многоэтажную застройку) или деловую категорию, чтобы строить спортивные, культурно-досуговые, амбулаторно-поликлинические объекты, объекты логистики и бытового обслуживания.

- Формирование зоны Д или 3ЖД необходимо для существующей жилой застройки в целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности населения, - подмечала компания в своих предложениях к Генплану.

Приостановка застройки Шушар не связана с обилием новостроек и проблем с дорогами, заверил депутат Валерий Гарнец. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Однако комиссия оставила территорию в сельскохозяйственном и рекреационном статусе. Единственная идея, которую компании одобрили, - это строительство комплекса детдомов семейного типа и храмового комплекса на территории поселка Ленсоветовский.

По словам депутата Валерия Гарнеца, решение комиссии никак не связано с густонаселенностью Шушар. Глава постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Заксобрания Петербурга признал, что дороги и социальная инфраструктура не поспевают за темпами жилого строительства, но подчеркнул, что это отставание не служит поводом отказывать застройщикам. Причина в другом.

- Дороги можно сделать. Их наличие не должно оказывать влияние на строительство - это не причина тому, чтобы отказывать компаниям, - заявил Гарнец. - Дело в том, что для нормальной работы аэропорта Пулково необходимо соблюдать определенные условия. В прилегающих к аэропорту местах нельзя строить высотные здания, с этим и связаны ограничения.

Аналогичные ограничения коснулись и территории Новоселки в Выборгском районе. Она тоже соседствуют с серьезным объектом - строящимся Левашовским аэродромом, поэтому и требуют с Новоселок того же.

Похожие ограничения наложили и на Новоселки в Выборгском районе - они соседствуют с Левашовским аэродромом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Другим густонаселенным районам вроде Парнаса или намыва Васильевского острова комиссия по Генплану подобных рамок не ставила, заключил Валерий Гарнец.

От самого «Дальпитерстроя» оперативно получить комментарии не удалось.

КОНКРЕТНО

Если верить данным Петростата, то Шушары занимают третье место в Петербурге по густоте населения. На начало 2023 года в поселке насчитали почти 133 тысячи людей – за год в полку шушарцев прибыло на 32 с лишним тысячи. Это в очередной раз доказывает популярность поселка. А какие еще районы в лидерах по засилью?

1-е место МО № 65 в Приморском районе - 190 318 человек (151 905 в 2022 году)

2-е место Колпино - 143 914 человек (151 718 в 2022 году)

3-е место Шушары - 132 978 человек (100 111 в 2022 году)

4-е место Шувалово-Озерки - 116 843 человека (111 053 в 2022 году)

5-е место Парголово - 106 155 человек (87 661 в 2022 году).