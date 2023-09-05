Как прошел третий музыкальный фестиваль «Рокштадт» на «Острове фортов»

самый мощный драйв фестиваля был сконцентрирован в фан-зоне, где собрались самые преданные поклонники «Рокштадта». Фото: предоставлено организаторами

2 сентября в Кронштадте прозвучал третий музыкальный фестиваль «Рокштадт» – праздник живого звука и погружения в отечественную рок-музыку для посетителей всех возрастов. Однодневный open-air состоялся в музейно-историческом парке «Остров фортов» – центральном общественном пространстве одноименного туристско-рекреационного кластера, который создается в рамках реализуемого по поручению Президента Российской Федерации проекта комплексного развития территории Кронштадта, сохранения исторического наследия и повышения качества жизни населения.

Послушать концертные выступления, а также трансляцию из открытой студии смогли более 21 тыс. человек — посетителей парка. При этом самый мощный драйв фестиваля был сконцентрирован в фан-зоне, где собрались самые преданные поклонники «Рокштадта», «проголосовавшие за него рублем», купив входной билет. У них была эксклюзивная возможность не только в полной мере насладиться близостью к любимым артистам и их непередаваемой энергетикой, но и пообщаться со звездами рок-сцены вживую, получить автограф и сделать фото на память. Еще одним приятным бонусом для посетителей с билетами стал бесплатный трансфер на автобусе. Всего фан-зона собрала порядка 2,5 тысяч самых активных любителей рока. А в онлайн-формате «Рокштадт 2023» к настоящему моменту посмотрели уже более 2,4 миллиона человек, и эта цифра продолжает расти.

- «Рокштадт» проходит третий год и за это время стал настоящим праздником, символом петербургской осени. 21 тысяча человек посетили фестиваль, больше 2,4 млн зрителей посмотрели концерт онлайн – это живое доказательство того, что «Рокштадт» одно из долгожданных и ярких событий, которое проходит при поддержке правительства Санкт-Петербурга. По поручению президента России Владимира Путина, в рамках нацпроекта «Культура» мы активно работаем над тем, чтобы культурная жизнь нашего города становилась разнообразнее, а также повышалось качество городских мероприятий, — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

Вячеслав Бутусов. Фото: предоставлено органиазторами

- Фестиваль «Рокштадт» прошел в третий раз. И уже можно с определенностью говорить, что это мероприятие состоявшееся, со сложившейся аудиторией и доказавшим свою востребованность форматом. Фактором успеха стала уникальная концепция, объединившая на одной сцене разные поколения рок-исполнителей и раскрывшая для зрителя жанровую палитру рок-музыки. Благодаря такому подходу на «Рокштадте» каждый смог найти то, что задевает «струны его души», получить заряд позитива и пережить настоящий музыкальный катарсис. Кроме того, фестиваль выполняет общественные задачи: знакомит подрастающее поколение с музыкальной культурой нашей страны, способствуя расширению кругозора, а также помогает дать «путевку в жизнь» молодым талантам отечественной рок-сцены. И конечно, «Рокштадт» — это еще и возможность зарядиться творческой энергией Кронштадта — традиционного «места силы» — центра военно-морской славы России, многочисленных открытий и технологических достижений, – отметила руководитель проектного офиса по созданию туристско-рекреационного кластера «Остров фортов» Ксения Шойгу.

Площадка фестиваля начала свою работу в 14 часов и практически сразу стала заполняться гостями. «Рокштадт» уже не первый год позиционирует себя и как семейное мероприятие, позволяющее в интересном и интерактивном формате познакомить молодое поколение с отечественной музыкальной культурой – поэтому порядка 40% посетителей пришли с детьми, тем более, что самые юные зрители до 12 лет могли попасть на мероприятие бесплатно.

- Каждый раз, попадая в Петербург, я всегда погружаюсь в свое детство – хочется остаться здесь как можно дольше…И сейчас, в Кронштадте, тоже чувствуется это настроение. Здесь действительно самая отзывчивая публика, а еще невероятно крутой состав программы и организация с максимальным уважением к музыкантам, – отметила солистка группа «Маша и Медведи» Мария Макарова.

Гостей ждали «Открытая студия», где проходили интервью с любимыми артистами, автограф-сессии, тематический маркет с винилом и мерчем любимых групп и масштабная интерактивная программа с онлайн-активацией «Рок-мосты» – к фестивалю в режиме реального времени присоединились молодые рок-коллективы от Владивостока до Симферополя и познакомили зрителей со своим творчеством. Но самое главное – до позднего вечера на сцене гремел живой звук от любимых рок-исполнителей. Настроение и динамику фестивалю традиционно задавал бессменный ведущий и легенда русского рока – Олег Гаркуша.

Программа «Рокштадта» отправила гостей в увлекательное путешествие по эпохам российской рок-музыки. В этом году лайн-ап был составлен таким образом, чтобы дать возможность консервативным зрителям выйти за рамки сложившегося годами образа русского рока, поэтому на сцене в течения дня сменялись совершенно разные по концепции и настроению музыкальные коллективы. Фестиваль стартовал с линии прогрессивных рок-групп современной сцены: взрослые и дети открывали для себя электро-акустические треки от петербургского бэнда TAPENIGHT, знакомились с психоделическим стилем в рок-музыке вместе с The Legendary Flower Punk и пели лучшие хиты с рок-легендами из Казани – группой «Мураками». Взрослые и дети вспомнили легендарные хиты «нулевых» вместе с группой «Маша и Медведи», впервые за много лет – и специально для «Рокштадта» – выступивших в оригинальном составе, и ностальгировали под треки королей брит-попа – группы «МультFильмы».Отдельным сюрпризом фестиваля в этом году для настоящих ценителей качественной музыки стало выступление лидеров российской тяжелой альтернативы Wildways – коллектива с огромной аудиторией, в том числе международной, и отличающийся очень яркими, но не частыми концертами. А хедлайнером лайн-апа выступил Вячеслав Бутусов и группа «Орден Славы»: ставшие символом эпохи песни Nautilus Pompilius вместе с артистами пела вся фан-зона фестиваля.

СПРАВКА

Фестиваль организован при поддержке Правительства и Комитета по культуре Санкт-Петербурга. «Рокштадт» — пример реализации в Санкт-Петербурге уникальной системы грантовой поддержки интересных проектов от НКО, которые организуют для петербуржцев фестивали, конкурсы, концерты и другие культурные события. Она помогает как новым проектам, так и развивает уже существующие мероприятия. Благодаря инициированному Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным национальному проекту «Культура» продолжается работа Правительства Санкт-Петербурга по стимулированию повышения качества и разнообразия жизни учреждений культуры города.