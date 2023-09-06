Где привиться от гриппа в Петербурге и почему это нужно сделать уже сейчас

Рассказываем, что ждать от гриппа в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Готовь сани летом, а прививку от сезонных болезней делай уже в сентябре. Уколоться можно даже на ходу - по пути на работу или домой. В начале месяца почти во всех районах, вблизи метро или в крупных ТЦ появились мобильные пункты вакцинации от гриппа. Всего сейчас работает около 50 пунктов, колись - не хочу! С собой нужно взять только руку и… паспорт. Врачи говорят, вакцинироваться надо уже сейчас, а то потом лекарств и салфеток не напасетесь. Spb.kp.ru узнала, где можно бесплатно уколоться и почему это стоит сделать как можно скорее.

Успеть до вирусной атаки

- В сентябре формируются коллективы: работники возвращаются с отпусков, дети с каникул, каждый из них приносит в общую среду свои бактерии и вирусы, и постепенно большинство заболевает, - объясняет spb.kp.ru сотрудник ФГБУ НИИ гриппа имени Смородинцева Игорь Никоноров. - Плюс смена сезона тоже негативно сказывается на иммунитете.

Мобильный пункт вакцинации от гриппа выглядит так. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Комитете по здравоохранению говорят: «сейчас в Петербурге от гриппа прививают трехвалентной вакциной «Совигрипп» и четырехвалентной «Ультрикс Квадри». Их поступило 400 и 135 тысяч доз соответственно. Это прилично».

К слову, четырехвалентные вакцины считают более эффективными, так как они защищают от большего количества штаммов вируса.

- Все противогриппозные вакцины производятся с учетом развития новых штаммов. Так, в этом году в их состав включили новый штамм гриппа H1N1, который уже отличается от прошлогоднего, - пояснили spb.kp.ru в НИИ гриппа. - Сам штамм постоянно меняется, как если бы школьники друг за другом переписывали «Войну и мир», где-то кто-то точно бы допустил ошибку, а это привело бы к изменению штамма. Чем больше ошибок, тем более незаметен штамм для нашего иммунитета.

С собой нужно захватить паспорт, чтобы написать согласие на прививку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По прогнозам особенно разгуляется грипп в декабре. Да и сейчас уровень заболеваемости вырос за неделю уже на 20, 4 процента, сообщил Роспотребнадзор.

Сотня поликлиник и 48 мобильных пунктов

По старинке можно бесплатно привиться в государственных поликлиниках. При себе надо иметь полис ОМС и паспорт, а также хорошее настроение и стальные нервы на случай, если в очереди все переругаются. К слову, очереди на вакцинацию пока небольшие - еще не все вернулись из отпуска и с дач. Это еще один плюс, чтобы пойти на прививку уже сейчас. Список прививочных пунктов - на сайте комитета по здравоохранению, их там около сотни.

Мобильных пунктов вакцинации сейчас 48. Больше всего в Красносельском районе - их там 10. В Выборгском районе медики работают уже с конца августа. Белые микроавтобусы с соответствующим обозначением стоят у станций метро «Озерки», «Парнас», «Удельная» и «Проспект Просвещения».

Вакцин в городе достаточно, больше 500 тысяч. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что важно: привиться можно независимо от прописки, но паспорт показать все равно придется. И бумаги подписать. Правда, детей здесь не вакцинируют, с ними надо идти в детскую поликлинику. Делают им прививки теми же препаратами (для детей старше шести месяцев). На процедуру родитель дает информированное добровольное согласие, без него медики не имеют право на медицинское вмешательство.

От ковида прививают не везде

От ковида же рекомендуют прививаться людям, находящимся в зоне риска: пожилым и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Сейчас вакцинируют универсальным двухкомпонентным «Конвасэлом», защищающим от всех штаммов вируса, и однокомпонентным «Спутником Лайт» для профилактики. Вакцины есть в каждом районе, но в ограниченном количестве поликлиник.

- Она больше не поставляется Минздравом централизованно и закупается районами самостоятельно в ограниченном количестве, поскольку не включена в нацкалендарь прививок, - поясняют в Комздраве Петербурга.

По окончании процедуры выдается справка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, тем, кто хочет уколоться, придется дольше ждать в очереди таких же желающих, потому что ампулы по-прежнему могут открываться на двоих или даже четверых человек (в зависимости от фасовки препарата). Иногда такое ожидание может затянуться на час-другой, коронавирус сейчас не на слуху.

Конкретно

В планах у чиновников вакцинировать в 2023 году против гриппа не менее 60 процентов петербуржцев и особенно людей из группы риска (пожилых, медиков, педагогов) - их должно быть не менее 75 процентов от всех вакцинируемых. Речь идет о 3,2 миллиона человек, среди них 500 тысяч детей. К 1 сентября в городе привили более 40,3 тысячи человек, из них 12,4 тысячи – дети.

Кстати

По прогнозам ВОЗ, в этом сезоне в Россию и Петербург придут новые варианты гриппа H1N1 (или свиной) и H3N2 (гонконгский) группы А, а также Victoria и Yamagata группы B. В Комздраве обещают, что отечественные вакцины дадут вирусам достойный отпор.

Список мобильных прививочных пунктов и график их работы ищите на сайте комздрава по ссылке.

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