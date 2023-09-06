Первые знаки, запрещающие движение на самокатах, установили в центре Петербурга

На Адмиралтейской набережной появились первые знаки, запрещающие движение на самокатах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первые знаки, запрещающие движение на электросамокатах, установили 6 сентября на Адмиралтейской набережной в Петербурге. Всего их там будет 15 штук. Действие знаков распространяется на всю длину набережной, а именно от Сенатской площади до Дворцового проезда. Об этом сообщили в комитете по транспорту Петербурга.

- Запрет на езду на самокатах будет действовать как в отношении арендных самокатов, так и личных. А нарушителям грозит штраф в 500 рублей, - отметили в ведомстве.

Действие знаков распространяется на участок от Сенатской площади до Дворцового проезда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Примечательно, что знак 3.35, который появился на Адмиралтейской набережной, запрещает движение на всех средствах индивидуальной мобильности (СИМ). И получается, что хоть и на знаке нанесен перечеркнутый человечек с самокатом, но передвигаться в зоне его действия нельзя также на гироскутере, сигвее, моноколесе и прочих СИМ. Следить за соблюдением требований будут сотрудники ГИБДД.

Кстати, в скором времени аналогичные знаки установят на Дворцовой набережной. Их зона действия охватит участок от набережной реки Фонтанки до Дворцового проезда.