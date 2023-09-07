17 человек попали в больницу из-за кишечной инфекции в школе №608 в Петербурге

13 детей попали в стационары с кишечной инфекцией. Фото: Олег ЗОЛОТО

Дети массово попадали в больницы после обеда в школьной столовой. Ученики и сотрудники школы №608 имени Зины Портновой на Промышленной улице с симптомами острой кишечной инфекции направлялись в медучреждения. Ситуацию поставило на контроль Управление Роспотребнадзора в Петербурге. Об этом стало известно 7 сентября.

- В инфекционные стационары попали 13 детей и четверо взрослых. Известно, что питание в школу поставляет АО «Комбинат питания «Кировский», - говорится в сообщении регионального ведомства.

Специалисты организовали противоэпидемические мероприятия. Пострадавших детей обследуют, чтобы выявить точные причины их плохого самочувствия. Сотрудники Роспотребнадзора контролируют ситуацию и ищут очаг инфекции.

Напомним, недавно выпускные для детей тоже закончились больницей. Выпускники разных школ отмечали праздник в ресторане, после этого многим из них пришлось проходить лечение из-за кишечной инфекции.