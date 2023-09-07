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Происшествия7 сентября 2023 7:12

17 человек попали в больницу из-за кишечной инфекции в школе №608 в Петербурге

13 учеников и четверо сотрудников школы №608 Петербурга попали в стационары с острой кишечной инфекцией
Анастасия НУРАДИЛОВА
13 детей попали в стационары с кишечной инфекцией.

13 детей попали в стационары с кишечной инфекцией.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Дети массово попадали в больницы после обеда в школьной столовой. Ученики и сотрудники школы №608 имени Зины Портновой на Промышленной улице с симптомами острой кишечной инфекции направлялись в медучреждения. Ситуацию поставило на контроль Управление Роспотребнадзора в Петербурге. Об этом стало известно 7 сентября.

- В инфекционные стационары попали 13 детей и четверо взрослых. Известно, что питание в школу поставляет АО «Комбинат питания «Кировский», - говорится в сообщении регионального ведомства.

Специалисты организовали противоэпидемические мероприятия. Пострадавших детей обследуют, чтобы выявить точные причины их плохого самочувствия. Сотрудники Роспотребнадзора контролируют ситуацию и ищут очаг инфекции.

Напомним, недавно выпускные для детей тоже закончились больницей. Выпускники разных школ отмечали праздник в ресторане, после этого многим из них пришлось проходить лечение из-за кишечной инфекции.

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