«Никакие сложные пароли теперь не помогут»: Откровения украинского мошенника о новых видах взлома россиян

Украинские мошенники придумали новый способ обмана Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

«Мне неудобно у вас просить, Ирина Витальевна, но войдите в положение, одолжите денег». Водитель «КП-Петербург» раньше никогда не занимал денег, но выглядело все очень убедительно. Такие сообщения начали приходить в Telegram всех сотрудников редакции. Игорь обращался к каждому точно так же, как и раньше, поэтому в диалоге сложно было уличить фальшь. Но все сразу поняли – на связи украинские мошенники. И мы им позвонили!

«В ДЕНЬ ПО 2 ТЫСЯЧИ ДОЛЛАРОВ»

- Привет, Роман! – с той стороны взяли трубку. Обращались к журналисту «КП» так, как обычно это делает Игорь. Афериста выдавал лишь голос и легкий украинский акцент. Поначалу мошенник, рассылающий сообщения с просьбой дать денег в долг, пытался даже по телефону убедить, что он и есть Игорь. Но вскоре прокололся.

- Да, конечно, я не в России, зачем мне там быть? - рассмеялся голос в трубке. – У меня таких, как ваш Игорь, сейчас около десятка. Все взломаны.

После этого аферист и вовсе решил раскрыть часть своих секретов.

- Взлом производит специальная программа, тут не нужно быть хакером, - признался «КП» мошенник. – Я получаю доступ ко всем вашим паролям на телефоне. И неважно, насколько они сложные. Единственное, мы не можем получить доступ к вашим банковским приложениям. Но это не беда. Сейчас веду переписку с 10 взломанных аккаунтов. Дело это очень прибыльное. Смотри сам мои поступления.

Последние переводы денег мошеннику

После этого мошенник скинул историю переводов с карт. Удивительно, но люди верят и переводят своим взломанным друзьям круглые суммы - до 50 тысяч рублей. Все дело в том, что раньше считалось, что Телеграм почти невозможно взломать. Но это было раньше.

- В день могу заработать по 2 тысячи долларов, - делится мошенник. – И для меня никаких рисков, ведь я в другой стране. Иногда просто издеваюсь над людьми: захожу в общий чат и пишу от вашего имени друзьям и коллегам гадости.

Водителя «КП-Петербург» Игоря взломали по новой схеме, когда в Телеграм от близкого человека или друга приходит ссылка – проголосуй за меня/дочь/сестру. В некоторых случаях взломанный пользователь создает отдельный чат, куда приглашает все контакты и просит проголосовать.

- Мне лично такая ссылка пришла от супруги, ее тоже взломали, это все по кругу идет. Одного взломали, и пошло по всем друзьям друзей, - объясняет Игорь.

Корреспонденту «КП» тоже приходила ссылка с просьбой проголосовать от пресс-секретаря одной из районных администраций Петербурга. Выглядело все убедительно. К слову, жертвой такой схемы стали даже некоторые сотрудники Смольного, которые тоже поверили в новый вид обмана. Поэтому от них и стали приходить ссылки журналистам.

«ВЫ СВИДЕТЕЛЬ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ»

Но и это не последняя технология аферистов. Заставить перейти по ссылке может не только желание помочь, но и обычное удивление. Недавно журналисту «КП» пришло в почту официальное уведомление о том, что он стал свидетелем по уголовному делу. В письме были полные его данные – вплоть до паспортных.

Вы стали свидетелем по уголовному делу

- Прошу ознакомиться с материалами уголовного дела №11902450048000049, по которому вы проходите как свидетель, - говорилось в письме. - После ознакомления прошу сообщить о возможности присутствовать на судебных заседаниях в очной форме. С уважением, старший следователь СКР по Москве Роман Анатольевич Дворников.

Чтобы ознакомиться с материалами уголовного дела, нужно было перейти по ссылке. Однако перед этим «КП» обратилась за комментарием в СКР.

- Вы не проходите свидетелем по уголовному делу, - объяснили в ГСУ СКР по Москве. – Это мошенничество. Нам многие теперь звонят и интересуются, как они стали свидетелями. Не стоит верить этому и переходить по ссылке.

Судя по всему, после перехода по ссылке журналиста ждала та же участь, что и водителя. А паспортные данные на корреспондента аферисты получили из слитых баз данных.

«ПРОВЕРЯЙТЕ ЛЮБЫЕ ССЫЛКИ»

Эксперты в свою очередь советуют не переходить по ссылкам, даже если вы получаете их от близких людей или начальника.

- Были прецеденты, что писали от имени директоров институтов, ректоров учебных заведений - их аккаунты были взломаны, - делится эксперт по информационной безопасности Александр Власов. – Нужно всегда задавать себе вопрос - могла бы жена прислать тебе ссылку? Нужно позвонить ей и спросить, зачем ей это нужно. А если вы открыли ссылку, то сразу получили вредоносный код, который залез в ваш телефон, ноутбук, планшет. И все пароли и явки скачал. Это так и работает. Вредоносная программа быстро находит все ваши данные, и дальше от вашего имени будут писать мошенники.

При этом, по словам экспертов, уловок у мошенников сейчас масса. Все благодаря подменным номерам.

- Кому-то приходит сообщение с Госуслуг, что вы что-то должны сделать, - делится Власов. - Сейчас надо быть предельно осторожным. Лучше сами зайдите в аккаунт на Госуслуги. А вот вы, позвонив в СКР, чтобы уточнить информацию, пример любого эксперта по информационной безопасности, вы не пошли по ссылке и все проверили. Так и надо делать. Пришло сообщение от Сбербанка, посмотрите все в личном кабинете. Пришло от МВД – позвоните в МВД.

При этом, по словам экспертов, иногда даже полицейским сложно убедить жертву, что ее обманывают.

- Обычная пенсионерка у банкомата, к ней подходят нормальные полицейские, предъявляют удостоверение, просят не переводить деньги. Она кричит: «Вы оборотни в погонах, мне звонили из вашей службы безопасностей и просили не верить никому». Пришлось пенсионерку заковать в наручники, привезти в отделение. И только там психолог ее расколдовал. Вот до чего теперь мастерски научились работать мошенники. Поэтому всегда стоит все перепроверить, - заключает Власов.

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