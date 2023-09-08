Петербуржцам разрешили ставить вакцины от гриппа и коронавируса в один день

Прививки от гриппа и коронавируса можно ставить как в один день, так и с перерывом в несколько недель. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Осень традиционно является периодом, когда растет заболеваемость гриппом. В последние годы к нему также присоединился коронавирус. Специалисты рекомендуют петербуржцам вакцинироваться от этих болезней, чтобы защитить себя. В связи с этим у горожан возникают вопросы, можно ли ставить обе прививки в один день. И ответ на это положительный. Дело в том, что сейчас используются неживые вакцины, и они никак не влияют друг на друга. Об этом рассказала руководитель отдела профилактики инфекционных болезней ФГБУ «Детский научно-клинический центр инфекционных болезней Федерального медико-биологического агентства» Сусанна Харит.

- Вакцинироваться можно в один день. Например, в одну руку поставить прививку от коронавируса, а в другую - от гриппа, - отметила она.

Однако это не значит, что обе прививки обязательно нужно ставить в один день. В целом, их можно ставить с любым интервалом - хоть через день, хоть через несколько недель.

- С эпидемической точки зрения, я бы советовала ставить вакцины в один день, чтобы не ходить лишний раз в поликлинику и не контактировать с больными людьми, - добавила Сусанна Харит.

Кстати, петербуржцам, которые переболели гриппом в прошлом году, посоветовали не пренебрегать вакцинацией. Дело в том, что сейчас в Северной столице циркулирует три варианта вируса гриппа. И если ранее человек переболел одним, то есть риск заразиться в этом году уже другим.

- Перенесение инфекции не является противопоказанием к иммунизации. Это касается любой вакцины и любой инфекции. Вакцина усиливает иммунный ответ, - резюмировала специалист.