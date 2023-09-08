Повара без справок, тараканы на полу: 56 учеников и учителей отравились в школе №608 в Петербурге

Дети и взрослые отравились после обедов в школе №608. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге провели проверку в школе №608, где массово отравились дети и сотрудники. Учащиеся и педагоги попали в больницу с симптомами острой кишечной инфекции. Сначала речь шла о 17 пострадавших, но 8 сентября количество заболевших увеличилось до 56 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального Роспотребнадзора.

- В стационарах города остаются 25 человек. 22 из них – дети. У 13 заболевших детей выявили бактерии Salmonella, - говорится в сообщении регионального ведомства.

По результатам проверки стало известно, что в школе нет условий для соблюдения детьми правил личной гигиены. Уборка и дезинсекция там не проводится. В помещениях нашли синантропных насекомых, проще говоря, тараканов.

Кроме этого, работники не соблюдают правила хранения и приготовления продуктов. Не все специалисты вовремя прошли медицинские осмотры. Их отстранили до устранения нарушений.

Школу №608 временно закрыли с 7 сентября. Сотрудники Роспотребнадзора продолжают контролировать ситуацию. Известно, что питание в школе организовывает комбинат «Кировский».

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