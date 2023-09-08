«Лучше вам уйти по собственному»: Что происходит в школе №338 в Петербурге после увольнения 17 учителей

Почему 17 учителей уволилось из школы №338 в Петербурге. Фото: vk.com/school338spb

Песня «Учат в школе» на время приобрела грустный оттенок для детей и родителей из ГБОУ СОШ № 338 в Невском районе Петербурга. Летом мамы и папы узнали, что из образовательного учреждения уволились 17 учителей. А это почти четверть от всего педагогического состава. Родители начали жаловаться, что виной всему конфликт с новым директором. В итоге новость прогремела на всю Россию. Spb.kp.ru выяснила, что это было, и кто теперь будет учить детей.

Проблемы в столовой и за партой

В 2021 году в школе №338 сменилось руководство. Директором стала Мария Свирко, ранее работавшая заместителем директора школы №39 в этом же районе и побеждавшая в премии Смольного «Лучший учитель». На своей странице Вконтакте Свирко делится об успехах школы на олимпиадах, участии учеников в правительственных конкурсах по типу «Твоего бюджета», а также хвалит свои инициативы вроде педсовета с педагогами в центре медитации.

Директор школы Мария Свирко. Фото: vk.com/school338spb

Но летом 2023 года со школой, с виду уютной и современной, внезапно попрощались два десятка учителей. Сейчас они наотрез отказываются общаться со СМИ. Лишь один опальный педагог допобразования с грустью рассказала друзьям на своей странице во «Вконтакте» о переменах в жизни.

- Не только я ушла в другую школу. Атмосфера стала чересчур душной. Кто остался? Директор. Больше нечего ловить, - пишет женщина.

Некоторые родители в разговоре с редакцией будто бы и не видят иной причины массового увольнения учителей. Группа мам и пап из 30 человек еще год назад писала жалобу в администрацию района с требованием уволить директора.

- С приходом в школу в сентябре 2021 года Свирко установила новое расписание обедов. В итоге маленькие дети должны были ждать обеда по 40 минут, потому что им не хватало места в столовой. Проблемы продолжаются и сейчас. У некоторых детей обед стоит перед физкультурой. Итог – боли в животе целый день. А детям, которым положено льготное питание, отвели на обед всего лишь 10 минут вместо положенных 20-ти, - заявили редакции родители.

По данным на начало сентября, в школе не хватает учителей русского языка и математики. Фото: vk.com/school338spb

Мамы и папы были недовольны увольнением педагогов и в прошлом году.

- Свирко отобрала кабинет одного из третьих классов и перевела детей учиться на этаж к старшеклассникам. После чего перевела воспитателя группы продленного дня в другой класс, а на возмущение классного руководителя ответила: «Лучше вам уволиться по собственному желанию, потому что вы все равно не будете работать в школе», - говорят родители.

Но есть и заступники директора.

- Все осовременивается, и школы тоже хотят вывести на более современный подход. Кто-то боится перемен, - уверена мама учащегося начальной школы Елена.

Учителей не хватает, но работа - эффективная

Тем не менее, учебный процесс в школе не на паузе. Но есть исключения.

- Из-за увольнений у нас нет уроков русского языка, - возмущается мама Виктория. - Обществознание, экономику и историю ведет учитель, который, по слухам, еще учится в институте. Во время урока просто читает учебник. Ужас, а ведь это профильные предметы.

В школе регулярно проходят педсоветы. Иногда - в необычных местах. Например, в центре медитации. Фото: vk.com/school338spb

В отделе образования Невского района называют произошедшие перемены ротацией кадров. Вот только цифру уволившихся педагогов указывают совсем другую.

- 10 сотрудников школы уволились летом по личным, социальным и профессиональным причинам. Решение об увольнении они приняли до ухода в ежегодный оплачиваемый отпуск. Увольнение троих сотрудников из списка состоялось в период ежегодного оплачиваемого отпуска. Ротация учителей произошла по следующим предметам: история – 1 человек, русский язык – 2 человека, математика – 2 человека, учитель начальных классов – 3 человека, - сообщили spb.kp.ru в администрации Невского района.

При этом чиновники признают, что на 7 сентября 2023 года в школу требуется еще два педагога по русскому языку и столько же – по математике.

- В связи с этим нагрузку нагрузку учителей пересмотрели с учетом внутреннего совместительства. На вакантные ставки приняли 10 работников. Для вновь принятых сотрудников организовано методическое сопровождение. Методисты с 8 сентября 2023 посещают уроки русского языка, истории, преподавания предметов в начальных классах и английского языка. Вновь принятые специалисты примут участие в работе методических объединений районного уровня, - говорят в отделе образования района.

Педагогический коллектив школы в конце прошлого учебного года. Фото: vk.com/school338spb

Наконец, отдельным пунктом в администрации отвечают всем скептикам профессионализма директора Свирко.

- В 2021 году школа №338 вошла в число учреждений с низкими результатами независимой оценки качества условий образовательной деятельности. Руководитель М.Н.Свирко разработала дорожную карту по устранению недостатков. По результатам 2022/2023 учебного года школа вышла из списка учреждений с низкими образовательными результатами.

Официально

Вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина

- Новый учебный год в школе №338 начался в штатном режиме. Произошедшая летом ротация педагогов не повлияет на качество образовательного процесса. Не произошло ничего критичного с педагогическим коллективом школы.

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