Родные неделю искали его: Пропавшего директора НИИ вакцин и сывороток отправили в СИЗО по подозрению в растрате 436 млн рублей

Пропавшего директора НИИ вакцин из Петербурга заключили под стражу по подозрению в растрате 436 млн рублей. Фото: vk.com/spbniivs.career

Пропавшего несколько дней назад экс-директора Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток Федерального медико-биологическое агентства Виктора Трухина нашли и заключили под стражу. И не из-за того, что он пропадал, а из-за подозрений в растрате. Как полагает следствие, мужчина причинил исследовательскому институту, в котором работал, ущерб на сумму более 436 млн рублей. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что Виктор Трухин перестал выходить на связь 4 сентября. И даже не общался с дочерью. Поэтому она заявила в полицию об его исчезновении. Вполне возможно, что именно следственные действия и стали причиной его внезапного исчезновения.

- Трухин просил домашний арест. Защита обратила внимание, что он активно сотрудничает со следствием и готов помочь разобраться в квалификации его деяний, - отметили в пресс-службе.

Но Смольнинский районный суд не стал давать домашний арест, а отправил экс-директора НИИ вакцин и сывороток в СИЗО. Трухин будет находиться под стражей до 7 ноября.

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