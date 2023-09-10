Сбер прогнозирует, что к концу 2023 года число россиян с платежными стикерами банка превысит 700 тысяч

Сбербанк ждет, что к концу года число россиян с его платежными стикерами превысит 700 тысяч. Фото: Сбер

Более 350 тысяч россиян уже начали пользоваться платежными стикерами Сбера. Однако к концу 2023 года их количество может превысить 700 тысяч. Этот прогноз в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) дал первый замглавы правления банка Кирилл Царев. Напомним, что в феврале Сбер выпустил тестовые 100 тысяч платежных стикеров, но их разобрали буквально за несколько часов. Поэтому в июле банк сделал новую партию – уже в 500 тысяч. И спрос на них растет.

- Уже более 350 тысяч клиентов пользуются нашими стикерами. К концу года ожидаем, что количество активных пользователей удвоится, - считает Кирилл Царев.

Чаще всего платежные стикеры разбирают владельцы телефонов на базе iOS. А пользователи Android привыкли к бесконтактному способу оплаты.

Добавим, что VIII Восточный экономический форум продлится до 13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. Специалисты Сбера и их новые разработки – в центре внимания на форуме.