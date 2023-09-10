Сбер выдал рекордный объем ипотеки в августе 2023 года на 522,5 млрд рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сбер за август 2023 года выдал россиянам рекордный объем ипотеки – 522,5 миллиарда рублей. Об этом достижении рассказал первый зампред правления банка Кирилл Царев, поговоривший с журналистами в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ). Как уточнил топ-менеджер, выдача жилищных кредитов за восемь месяцев этого года уже на шесть процентов превысила объем за весь прошлый год.

Напомним, в августе Банк России поднял ключевую ставку на 3,5 процента – до 12 пунктов, после чего не исключил ее дальнейшее повышение. На этом фоне российские банки подняли ставки по ипотеке.

- За минувший август мы выдали рекордный объем ипотеки – 146 тысяч жилищных кредитов на 522,5 млрд рублей. Это исторический рекорд, предыдущий мы установили в июле этого же года – тогда объем выдач превысил 386 миллиардов рублей, - поделился статистикой Кирилл Царев.

При этом зампред правления Сбербанка добавил, что всего за восемь месяцев 2023 года они выдали более 819 тысяч жилищных кредитов. Общая сумма – 2,7 трлн рублей. В банке отмечают рост востребованности льготных ипотечных программ.

- Виден рекордный спрос. 69,5 тысячи кредитов на 304,2 миллиарда рублей клиенты банка оформили в августе по четырем программам: «Господдержка», «Семейная ипотека», «Дальневосточная ипотека» и «Ипотека для IT». Объем выдач на 50 процентов превысил показатель июля, когда был установлен предыдущий рекорд по льготным программам жилищного кредитования, - сообщил Царев.

Ранее spb.kp.ru рассказала о том, что у Сбера наблюдается рост числа клиентов с платежными стикерами банка.