«Оставил дочку с телефоном и сумками и пропал»: Отец из Карелии загадочно умер во время поездки с ребенком к бывшей жене в Петербург

Житель Карелии умер при загадочных обстоятельствах в Петербурге, когда отвозил дочку к бывшей жене. Фото: предоставлено "КП"

47-летний житель города Питкяранта из Карелии загадочно умер в Петербурге после того, как повез к бывшей жене свою 10-летнюю дочь Яну (имя изменено. – Прим.ред.), а потом неожиданно пропал. Александр Булычев с подросткового возраста был инвалидом второй группы из-за потери руки от взрыва старой мины. В последние годы он подрабатывал охранником и жил на пенсию. На здоровье не жаловался. В августе в Карелии в очередной раз гостила его младшая дочь, после чего отец повез ее обратно к матери в Петербург. Дальнейшая судьба мужчины вызывает вопросы у его родных.

- 27 августа папа и Яна приехали на автобусе к станции к станции метро «Дыбенко», - рассказала spb.kp.ru старшая дочь мужчины, 27-летняя Алла. – В какой-то момент он отдал моей сестре сумки, свой телефон и документы и попросил ее подождать пару минут, пока он пойдет посмотреть маршрут до дома бывшей жены. Но прошел час, а отец не вернулся. Моя испуганная сестра позвонила маме в слезах, сказала, что папы давно нет. Та приехала на место и узнала от прохожей, что отца, вероятно, увезли на скорой помощи. Кто-то видел машину медиков.

С подросткового возраста Анатолий ходит без одной руки. Ее по локоть оторвало из-за мины. Фото: предоставлено "КП"

Анатолия смогли найти только через пару дней. Родные обзвонили все медучреждения Северной столицы и выяснили, что он находится в Александровской больнице. Диалог с врачами был кратким.

- Медики сказали: «Состояние вашего отца стабильное. Сейчас прокапаем и завтра выпишем его». Этот разговор состоялся 31 августа. Ничего больше о его состоянии нам не говорили. Посылали в справочную, а там никто не был в курсе. Мы ждали его несколько дней, но в Карелию он не вернулся. Я заявила в полицию о пропаже и попросила помощи у волонтеров-поисковиков отряда «ЛизаАлерт», - рассказала старшая дочь мужчины.

А вечером 4 сентября на почту в Питкяранте пришла телеграмма на имя Аллы, где сообщалось о смерти Анатолия.

- Там было сказано, что папа умер в 6:30 в Александровской больнице в понедельник, 4 сентября. Позднее мы узнали причину смерти: якобы у отца бал отек мозга, вызванный ишемией (нарушением кровообращения в сосудах – Прим.ред.). И еще несколько страшных диагнозов, даже энцефалопатия – поражение головного мозга. Но для нас это абсолютный шок. Отец был здоровым человеком. Чувствовал себя хорошо, никакие таблетки не пил. 1,5 года назад проходил диспансеризацию, и все показатели были в норме. С какой тогда стати в больнице сказали, что его «прокапают и выпишут»? – возмущается женщина.

Анатолий в детстве со старшей дочерью Аллой. Фото: предоставлено "КП"

Однако это еще не все вопросы. На похоронах Анатолия семья увидела, что он был весь в синяках.

- Мы заметили на теле следы побоев. Разбиты губы. На лбу синяк, кровоподтеки на глазу и на шее. Ну как можно так упасть, что у него везде гематомы? Его явно избили, - считает старшая дочь Анатолия.

Старшая дочь написала заявление в полицию с требованием провести проверку и выяснить, что именно произошло с отцом на остановке в Петербурге. Spb.kp.ru направит запрос о произошедшей трагедии в Александровскую больницу.

- Мы хотим узнать правду. По папе скучает маленькая внучка, с которой он помогал нянчиться. Мы очень его любили за его доброту и выручку, - плачет Алла.

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