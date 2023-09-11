Полицейский принял экстренные роды у петербурженки и реанимировал ребенка

Полицейский помог петербурженке родить ребенка. Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Около четырех часов утра 7 сентября у 37-летней петербурженки начались роды. В этот момент она находилась на дороге в поселке Шапки Ленобласти. Информация о случившемся поступила в полицию, и на место незамедлительно выехали сотрудники ведомства - сержант Иван Дмитриев и старший сержант Иван Миронов. Когда они прибыли, то увидели, что у женщины идет кровь. Она уже не могла терпеть боль и легла на асфальт. Полицейским пришлось принимать роды прямо на дороге, чтобы спасти жизнь девушке и малышу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Я решил принять роды, так как промедление могло повлечь за собой угрозу жизни и здоровью самой девушки и ее ребенку. Я надел резиновые перчатки и встал на колени. В этот момент показалась головка. Я помог младенцу выйти, - рассказал сержант полицейского отдельного взвода ППСП ОМВД России по Тосненскому району Иван Дмитриев.

После осмотра новорожденного оказалось, что он не подает признаки жизни. Причина крылась в пленке, которая осталась на лице малыша. Полицейский снял ее и легонько шлепнул ребенка по спине. К счастью, ребенок задышал.

А через пять минут подоспела скорая помощь. Медики госпитализировали мать и младенца в больницу.