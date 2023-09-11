Кладбище домашних животных: 20 умирающих котов, брошенных хозяйкой в квартире, вытесняют жителей дома на юго-западе Петербурга

Более 20 истощенных кошек заперты в квартире на юго-западе Петербурга. Фото: предоставлено "КП"

Десятки кошачьих глаз смотрят из окна квартиры и ждут свою хозяйку. Такую картину видят жители дома на Авангардной. Петербурженка, по мнению местных, запустила в свой дом больше 20 уличных кошек, а сама в квартире не живет. Котята, оставаясь неделями без воды и еды, как утверждают соседи, умирают.

Кошкин дом

Больше сотни жителей пятой парадной каждый день задыхаются от трупных запахов и страдают от мух и тараканов в доме, которые завелись на первом этаже шестнадцатиэтажного дома. По словам соседей, хозяйка нехорошей квартиры развела антисанитарию, сама там не живет и приезжает, чтобы завести новые вещи со свалок, и привести новую кошку, подобранную с помойки:

- Зловония такие, что запах с 1 этажа слышится на 16-м! Хозяйка квартиры не убирается, за животными не следит. Мы с соседями даже вызывали МЧС, потому что слышали трупные запахи: оказались правы, в квартире были мертвые животные, - вспоминает жительница кошкиного дома Людмила.

Котики умирают на глазах соседей. Фото: предоставлено "КП"

В пятой парадной на протяжении 5 лет задыхаются от кошачьего смрада инвалиды-колясочники, малолетние дети, старики и аллергики. По словам жителей, в своих квартирах вони они практически не слышат – принюхались, но подойти к дому или выйти в подъезд им невыносимо.

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Соседи кошачьей квартиры много лет пытались решить проблему самостоятельно, но тщетно: управляющая компания разводит руками, прокуратура города направляет горожан в суд, суд – к судебным приставам, а судебные приставы предлагают полюбовно договориться с хозяйкой.

- Мы обращались за помощью к ее дочери, чтобы мирно договориться, но это не помогло. Животных тоже жалко: они неделями сидят взаперти, на улицу их тоже не выкинешь, - вздыхает жительница.

Сама владелица квартиры от общения с «КП» отказалась.

Внутри квартиры давно никто не был, там царит антисанитария. Фото: предоставлено "КП"

Мнение эксперта

Сергей Емельянов, юрист Общества защиты прав потребителей.

- В Жилищном кодексе РФ четко сказано: собственник жилья не должен нарушать интересы соседей, поэтому по решению суда хозяйку принудительно выселяют, а квартиру выставляют на торги/

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