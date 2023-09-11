Запреты работают: трех самокатчиков-нарушителей оштрафовали в Петербурге

Инспекторы ГИБДД штрафуют самокатчиков за нарушение режима езды. Фото: Комтранс

В Петербурге прошли первые рейды ГИБДД вместе с зампредом комитета по транспорту Дмитрием Ваньчковым по поиску самокатчиков-нарушителей. Правоохранители проверили соблюдение ПДД на Адмиралтейской набережной. Напомним, там накануне установили запрещающий движение на средствах индивидуальной мобильности знаки. Об этом сообщили в пресс-службе профильного комитета.

– Инспекторы привлекли к административной ответственности трех водителей самокатов: двоих оштрафовали на 800 рублей, а еще одного – на 500 рублей, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, остановили и двух подростков, с которыми провели профилактические беседы о важности соблюдения правил. Рейды в зоне действия новых знаков продолжаются. Кстати, до 20 сентября запреты расширятся до территории Дворцовой набережной. Ограничения будут действовать от набережной реки Фонтанки до Дворцового проезда.

– В городе необходимо увеличивать культуру вождения. За каждым нарушением неотвратимо последует соответствующее наказание. Речь идет не только о штрафах: несоблюдение ПДД может привести к травмированию непосредственно самокатчика, а также других участников дорожного движения, – подчеркнул Дмитрий Ваньчков.