Смольный не намерен убирать с улиц Петербурга паркоматы по примеру Москвы

Паркоматы остаются востребованы в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга не собираются убирать с улиц города паркоматы по примеру Москвы. Об этом рассказал директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Михаил Курдяев в эфире телеканала «Санкт-Петербург».

Отметим, что в столице страны в середине лета заявили, что уберут все паркоматы, так как их востребованность у водителей упала. Если в 2012 году, когда появились платные парковки, ими пользовались 37 процентов автомобилистов, то в 2023 году - менее одного процента. Оставить устройства планировали только у больниц, вокзалов и торговых центров. В Петербурге же ситуация иная.

- Паркоматы действительно в городе востребованы, их никто не собирается убирать. Определенная часть людей, которая приезжает в Петербург изредка, не видит смысла устанавливать приложение и пользуется или паркоматами, или смс, - отметил Курдяев.

Сейчас в Северной столице работают 354 паркомата. А с 1 ноября платная парковка заработает на Васильевском острове. К этому времени на 118 улицах установят еще 80 устройств для оплаты стоянки.