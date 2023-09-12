Телеведущий Иван Ургант опубликовал новые фотографии из родного Петербурга

Ургант поделился новым фотоснимком с подписчиками. Фото: СОЦСЕТИ

Иван Ургант опубликовал в своих социальных сетях фотографии из родного Петербурга. На снимке он стоит на балконе музея «Полторы комнаты», который посвящен жизни и творчеству Иосифа Бродского. Фотографию шоумен подписал строками из творчества поэта.

- Один балкон. Один Литейный. И только комнат полторы.

В комментариях подписчики звезды признались кумиру, что скучают по программе «Вечерний Ургант». Большинство из них положительно отнеслись к новой публикации телеведущего. С кем он вернулся в любимый город – не известно, на фотоснимках Ургант один.

Напомним, после начала спецоперации шоумен редко стал появляться на телеканалах. Но Ургант все это время находится в России и не собирался никуда уезжать. По некоторым данным, сейчас популярный ведущий отдает предпочтение корпоративам, а не телевидению. По словам отца Урганта, в стране не лучшее время для развлекательных шоу, и его сын это понимает.

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