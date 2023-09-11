Осталась неделя до окончания приема заявок на шестую премию «Золотой Трезини»

Многофункциональный культурный центр в Буэнос-Айресе (Аргентина), Kerimov Architects, номинация «Лучший проект общественного здания или сооружения».

15 сентября завершится прием заявок на Международную премию «Золотой Трезини». В 2023 году уже в шестой раз позолоченные статуэтки первого архитектора Петербурга Доменико Трезини получат авторы самых выдающихся проектов, соответствующих девизу премии: «Архитектура как искусство».

Проекты рассматриваются в 18 основных номинациях. К бесплатному участию в заявочной кампании приглашаются соискатели из всех стран мира: проектные, архитектурные и дизайнерские бюро, государственные и коммерческие институции, а также независимые авторы проектов, дизайнеры, скульпторы, реставраторы, сценографы и студенты архитектурных специальностей.

На сегодняшний день в оргкомитет премии поступило больше 500 заявок из 54 стран.

- «Миссия нашей премии – архитектурная дипломатия как вид народной дипломатии, которая выражается в мирном состязании архитекторов и дизайнеров во имя совместного созидания. И тот удивительный факт, что соискателями премии в наше совсем не мирное время стали проекты из 54 стран, свидетельствует о том, что такая форма коммуникации между странами, между народами сегодня востребована как никогда, – говорит председатель оргкомитета «Золотого Трезини» Павел Черняков.

Ежегодная премия «Золотой Трезини» присуждается с 2018 года под эгидой Всемирного клуба петербуржцев. Девиз премии – «Архитектура как искусство». Почетный председатель Международного совета «Золотого Трезини» – президент Всемирного клуба петербуржцев, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Цель премии – музеефикация наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации, сценографии и музейного дела. Проекты лауреатов «Золотого Трезини» пополняют собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга и демонстрируются на ежегодной выставке «Архитектура как искусство». Прямо сейчас и до 12 сентября включительно в Иоанновском равелине Петропавловской крепости проходит выставка лауреатов премии «Золотой Трезини-2022».

После завершения заявочной кампании все поступившие проекты на квалификационном отборе рассмотрят члены отборочной премии. На втором этапе голосования жюри работы финалистов оценят более 200 экспертов из 32 стран. Кульминацией премии станет гала-церемония награждения в Государственном Эрмитаже, на сцене Эрмитажного театра, которая пройдет 15 ноября.

Подать заявку на соискание VI Международной премии «Золотой Трезини» можно на официальном сайте «архитектурного Оскара» до 15 сентября включительно.