Ограниченный тираж новых «Подорожников» поступит в кассы Петербурга 14 сентября

"Подорожники" поступят в продажу с утра 14 сентября. Фото: Петербургский метрополитен

В Петербурге 14 сентября начнут продавать очередную лимитированную версию «Подорожников». На этот раз на проездных будет изображено Адмиралтейство на желтом фоне, а также Дворцовая площадь, сфотографированная из арки Главного штаба. Два варианта карточек можно будет купить с момента открытия станций метро. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

- Тираж «Подорожников» ограничен, - заранее предупредили жителей города.

Напомним, в этом году в честь 320-летия со дня основания Северной столицы в продажу периодически поступают проездные билеты с новым дизайном и разными городскими пейзажами. Как правило, «Подорожники» разбирают всего за несколько часов, поэтому купить дизайнерскую карточку успевают не многие.

Буквально 1 сентября в кассах метрополитена продавали подобные «Подорожники». Тогда тираж составил всего 100 тысяч штук.