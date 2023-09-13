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Общество13 сентября 2023 10:35

Ограниченный тираж новых «Подорожников» поступит в кассы Петербурга 14 сентября

Проездной с изображением Адмиралтейства или Дворцовой площади можно будет купить с самого утра
Анастасия НУРАДИЛОВА
"Подорожники" поступят в продажу с утра 14 сентября. Фото: Петербургский метрополитен

"Подорожники" поступят в продажу с утра 14 сентября. Фото: Петербургский метрополитен

В Петербурге 14 сентября начнут продавать очередную лимитированную версию «Подорожников». На этот раз на проездных будет изображено Адмиралтейство на желтом фоне, а также Дворцовая площадь, сфотографированная из арки Главного штаба. Два варианта карточек можно будет купить с момента открытия станций метро. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

- Тираж «Подорожников» ограничен, - заранее предупредили жителей города.

Напомним, в этом году в честь 320-летия со дня основания Северной столицы в продажу периодически поступают проездные билеты с новым дизайном и разными городскими пейзажами. Как правило, «Подорожники» разбирают всего за несколько часов, поэтому купить дизайнерскую карточку успевают не многие.

Буквально 1 сентября в кассах метрополитена продавали подобные «Подорожники». Тогда тираж составил всего 100 тысяч штук.

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