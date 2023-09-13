«Навязали операций на 1 млн рублей»: Что известно о смерти бухгалтера из Петербурга, умершей после подтяжки груди и липосакции

Что известно о смерти петербурженки после пластической операции. Фото: СОЦСЕТИ

Иногда пластическая хирургия творит чудеса, но случай с операцией 47-летнего бухгалтера Анны из Петербурга обернулся кошмаром для ее семьи. Женщина хотела чуть улучшить нижнюю линию лица, избавив ее от морщин и обвисания кожи. Но под ножом медиков с ней что-то произошло, от чего она скончалась через двое суток после операции. А премиальная клиника, по словам родных Анны, до последнего пыталась скрыть трагедию и держала их в неведении.

«Заплатила больше миллиона рублей»

О смерти матери spb.kp.ru согласилась рассказать ее дочь Кира. По словам девушки, мама всегда была здоровым человеком. Три раза в неделю бегала по 10 километров, участвовала в полумарафонах.

- Мама постоянно проходила обследования у врачей, в том числе у спортивных кардиологов. Она была в отличной форме. Никогда не жаловалась на здоровье. Даже спрашивала папу, чтобы он рассказал ей, каково это, когда болит голова. Никакой непереносимости препаратов у нее не было. Разве что страдала сезонным насморком, - говорит дочь умершей женщины.

По словам родных, Анна вела здоровый и активный образ жизни. Фото: СОЦСЕТИ

6 сентября Анне назначили операцию в клинике на Среднем проспекте Васильевского острова. По словам родных, женщину принимал и оперировал лично главврач. Перед этим бухгалтер сдала много анализов, но ничего тревожного в их результатах не было.

- Изначально мама хотела сделать только небольшую косметическую операцию на лице – блефаропластику. Но в итоге ей навязали еще три десятка операций, - заявляет Кира. – Подтяжку разных областей лица, липолифтинг груди и ягодиц (трансплантацию собственной жировой ткани из одной зоны в другую. – Прим.ред.), липосакцию (удаление жировых отложений). Маме с ее формой точно не надо было делать никакую липосакцию. Все, кто ее знал, в абсолютном шоке, потому что она была очень красивой и спортивной женщиной. Итоговая сумма операции превысила 1 миллион рублей.

«Перестала отвечать на звонки»

После операции, в тот же день, Анна позвонила мужу и дочери. Разговор был недолгим.

- Она просто сказала, что ей очень тяжело. Больше мы не разговаривали, она не отвечала на звонки. Только поздно вечером в пятницу, 8 сентября, из клиники позвонили и бодрым голосом сообщили нам, что маму положили «под кислород» (на аппарат ИВЛ). А на следующее утро позвонили и не менее бодро сказали, что извините, но мама умерла.

Анне было 47 лет. Она жила с мужем, 18-летней дочерью Кирой и младшим сыном. Фото: СОЦСЕТИ

Оказалось, что спустя сутки после операции состояние женщины резко ухудшилось, ее перевели в медцентр имени Никифорова МЧС России, где поместили в реанимацию. Но спасти Анну не смогли. Она скончалась 9 сентября.

- Когда мы с бабушкой приехали в клинику, они отказались выдать нам медицинскую карточку мамы, и вообще вели себя так, как будто это мы в чем-то виноваты, - возмущается девушка. – Единственное, что мы смогли сделать, это забрать мамины вещи. После этого я написала заявление в полицию. Все родные и друзья мамы считают, что в ее смерти виновата ее пластический хирург.

«Мы очень по ней скучаем»

13 сентября СК отчитался о возбуждении уголовного дела по факту смерти бухгалтера. Статья 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекшим смерть человека. Виновным грозит до шести лет колонии.

- Женщине сделали комплекс пластических операций, после чего ее самочувствие ухудшилось, и спустя несколько дней она скончалась. Выясняются все обстоятельства произошедшего, - передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу.

По словам родных Анны, операцию ей делала главврач клиники. Фото: СОЦСЕТИ

Семье уже назвали причины смерти женщины.

- У нее выявили дефицит кислорода в мозговых тканях, случился отек головного мозга. Предварительно, это произошло в связи с неправильно проведенной операцией, - сказала дочь петербурженки. – Мы надеемся на справедливое расследование. Мама всю жизнь трудилась ради меня и младшего брата, чтобы оплачивать наше обучение в хороших школах и институтах. Мы очень по ней скучаем.

В самой клинике отказались комментировать уголовное дело – и врачи, и средний медперсонал, и коллеги главврача из администрации не ответили на вопросы редакции. На страничке пластического хирурга Анны указано, что ее стаж составляет больше 23 лет, кроме этого она является автором более 10 научных статей и является ассистентом одной из кафедр в СПбГПМУ Минздрава России.

Мнение эксперта

Пластический хирург Ярослав Суходолов

- Успешная сдача анализов абсолютно ничего не значит. На 100 процентов обследовать пациентов невозможно. Потому что может быть куча болячек, которые нельзя просто так выявить, они могут проявить себя только во время операции, в том числе при наркозе. Что касается пластической операции, то блефаропластика и игольчатый лифтинг точно не могли привести к таким последствиям. Можно предположить, чтобы была негативная реакция на анестезию. А если были процедуры липофилинга и липосакции, то здесь уже резко повышается шанс получения жировой эмболии. То есть жир могут случайно ввести в сосуд. Отсюда могут быть тяжелые осложнения, в том числе отек мозга. Но надо дождаться исследования патологоанатомов.

Опасно ли за раз делать такое количество операций? В среднем, объемные операции длятся 6-7 часов. На мой взгляд, это нормальное время, и пациенты спокойно все переносят. Но если операция длится дольше – резко повышаются риски наркозных осложнений, это приводит к образованию тромбов. Лучше всего разбивать операции на несколько частей, делать их в разные месяцы. Другое дело, что некоторые хирурги понимают, что пациент может не вернуться к ним, поэтому ему навязывают кучу процедур всеми правдами и неправдами.

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