Помощь мировым судьям и споры о платных парковках: С чего начался новый парламентский сезон в Заксобрании Петербурга

Чиновники обещают комфортные остановки в городе и новую логистику маршрутов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В парламенте Петербурга начался новый полноценный рабочий сезон после «нулевых» чтений бюджета на ближайшие годы. Spb.kp.ru послушала, что обсуждали депутаты, и задала им пару насущных вопросов.

ПАРКОВОЧНЫЕ СУДЬИ

Первое, чему порадовались парламентарии – обновленный зал с экранами на каждом рабочем месте. Пока отечественная новинка просто дублирует основной экран. Парламентские обсуждения начались с мировых судей и с жаром перетекли в платные парковки. Если коротко, в судейский аппарат предложили добавить еще 211 специалистов. Все потому что судьи с трудом справляются с рабочим завалом, большую часть которого составляют оспаривания парковочных штрафов. Проект приняли в первом чтении.

В судейский аппарат предложили добавить еще 211 специалистов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Как только прозвучали «платные парковки», депутаты превратились в простых автомобилистов. Интересовались у представителя губернатора Константина Сухенко, когда платные парковки закрепят в законе, появится ли еще больше общественного транспорта и перехватывающих парковок, чтобы компенсировать появившиеся сложности. Пожаловались на некорректную работу парковочной системы, припомнив недавний крупный сбой.

- Проблемы решаются, работа ведется. Недостатки у системы есть, надо просто работать над ними сообща. А вообще платная парковка в центральной части города – это мировая практика, и мы скорее отстаем от развития этой ситуации. Всем хватало места 40 лет назад, когда машин было мало. А сейчас людям нравится, когда порядок и машины припаркованы в два ряда, - парировал Сухенко.

В относительно шустром темпе депутаты обсудили и приняли в первом чтении проекты законов «О дорожном фонде», «Об организации местного самоуправления», «О поддержке социально ориентированных НКО». С предложением вернуть очные слушания и приглашать на них уполномоченных по правам предпринимателей и детей выступил Борис Вишневский. Депутат призвал обсуждать бюджет «в прямом эфире», чтобы ответы на неудобные вопросы пришлось выдавать сразу. По мнению Вишневского, бюджет нужно рассматривать вместе с гражданами, у которых всегда есть вопросы к законодателям.

Депутаты подчеркнули, что платная парковка в центральной части города – это мировая практика. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый заседательный день закончился быстрее, чем обычно – как сокращенные уроки в школе на старте сентября. Не упуская шанс расслабиться перед серьезными заседаниями будущих недель, парламентарии ушли на чаепитие.

ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА: НОВЫЙ СЕЗОН

Еще одним насущным вопросом сами депутаты признают транспортную сферу города. Как пояснил Spb.kp.ru Алексей Цивилев, расходы на транспорт в новом проекте бюджета заняли вторую строчку – сразу после образования. Под него отвели максимальные 15,1% всех расходов – это существенные для города затраты, но крайне необходимые.

- Мы уже задолжали горожанам 15 лет отсутствия нормальной инфраструктуры. Большой долг – отсутствие метро в Красносельском районе. Новые развязки и мост – тоже долг. Так что вложения необходимы, чтобы мы начали возвращать все полученное из-за агрессивного строительства, которое лоббировали девелоперы. Они бездумно застроили Шушары, Кудрово, Мурино, пока город ничего не делал, - заявил депутат.

Цивилев заметил, что без финансов осталась велоинфраструктура – увы, пока она не приоритете и денег на нее не хватает. Хотя, признал парламентарий, недавняя трагедия с велосипедистами на трассе подтверждает недофинансирование велосипедов и самокатов.

Велоинфраструктура в городе пока не в приоритете. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Порешили отложить на три года и реализацию трассы М7, которую хотят проложить через Удельный парк. По мнению Цивилева, решение о трассе нужно взвесить – сколько пользы получится выручить с новой дороги, пока неясно. Лучше всего в этом неудобном вопросе поможет общение с самими горожанами. Они, уверен депутат, не хотят терять парк и видеть шумную трассу и защитные экрана вблизи домов.

В бюджете оживилась строка о транспортной реформе. Казалось бы, все провели еще в апреле 2022 года, неужели не все закончилось?

- Это продолжение прошлогодней работы. Надо решать вопрос с горящими автобусами, пока не наступили холода. Надо продолжать менять логистику, маршруты, ставить комфортные остановки. Замены наземке сейчас нет – если говорить о метро, то нужно 20 станций в год, чтобы выровнять эти показатели. Ну и планируем поднять вопрос о едином билете на железнодорожный и наземный транспорт, - заключил Алексей Цивилев.

РАЗ ТАРИФ, ДВА ТАРИФ

Тройку насущных вопросов, пожалуй, можно закрыть тарифами. Расти собираются и цены на проезд, и взносы за капремонт. Глава Жилищного комитета Олег Зотов пояснял, что нынешних поступлений в Фонд капремонта недостаточно – для полного финансирования программы нужно собирать с граждан втрое больше! Не 12 рублей, а все 36 с каждого квадратного метра.

- В бюджете запланировано всего 3 млрд рублей на следующий год, вместе с поступлениями граждан (около 21 млрд) этого недостаточно, - объяснил Spb.kp.ru Борис Вишневский. – В год нужно около 60 млрд рублей на исполнение программы. Стоило бы добавить 10-15 млрд из бюджета, чтобы не повышать тарифы. Но чем меньше будет субсидия из бюджета, тем выше риск повышения тарифа.

Та же история и с транспортом. Если субсидии перевозчикам будут малы, тарифы, скорее всего подскочат. Вопрос депутаты еще не дообсуждали.