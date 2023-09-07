Выжившая в ДТП на трассе «Скандинавия» велосипедистка: «Услышала визги за спиной, оглянулась и упала»

В ДТП с велосипедистами на трассе "Скандинавия" погибли двое детей. Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Стали известны подробности смертельного ДТП с велосипедистами на трассе «Скандинавия» Выборгского района в Ленинградской области. Утром 7 сентября 2023 года в 10:45 около поселка Огоньки в группу подростков и сопровождающий их автомобиль Ford влетел "КамАЗ", за рулем которого находился 31-летний мигрант. На месте погибли двое детей - девочки, еще восемь человек получили травмы различной степени тяжести.

- Моя дочь не отвечает, - рыдает в трубку мама 15-летней Киры П. Лидия. - Я вообще ничего не знаю про состояние ребенка, никто ничего не говорит. Это была обычная тренировка. Извините, я не могу больше говорить....

Причины ДТП с велосипедистами в Выборгском районе пока неизвестны. Фото: скрин с видео vk.com/spb_today

Причина ДТП с группой велосипедистов в Ленобласти пока не установлена - полиция проводит проверку. Но мастер спорта международного класса, президент федерации по велоспорту Тюменской области и по совместительству папа одной из пострадавших в аварии в Ленобласти девочек Владимир Голыбин предполагает, что трагедия произошла по вине водителя фуры.

- Они ехали по три группы по пять человек, расстояние между ними - метра три. Средняя скорость - 40 километров в час, - рассказал spb.kp.ru Владимир. - Моя Ира была во второй группе, и все произошло у нее за спиной. Она сразу же мне позвонила с телефона людей, проезжавших мимо. Плакала, но жива и здорова. Сам момент аварии они не видели, но слышали скрежет, визг. Она сильно испугалась, а когда оглянулась, слетела с велосипеда, сломала каску и ободралась. Я так понимаю, удар на себя приняла машина сопровождения - именно в нее влетел "КамАЗ", а иномарка уже по инерции сбила детей. Непонятно только, что случилось с водителем фуры. То ли уснул, то ли не увидел их. Хотя не увидеть группу сложно – форма у них очень яркая. Я дочери сразу предложил вернуться домой в Тюмень, но она отказалась. Сказала, что будет продолжать заниматься велоспортом.

В ДТП погибли двое девочек. Фото: скрин с видео vk.com/spb_today

Известно, что спортсмены, которые оказались на трассе, - воспитанники школы-интерната Олимпийского резерва Курортного района. Все они - из разных регионов. Как объяснил spb.kp.ru Владимир, такие тренировки у подростков – норма:

- Я тоже работаю тренером, занимаюсь с мальчиком. А как нам еще кататься? У нас одна велосипедная трасса в Крылацком на всю страну, построенная в 1980-х. Больше ничего нет. Машина сопровождения на трассах – гарант безопасности велосипедистов.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее за собой смерть людей". Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский выразил соболезнования семьям, которых коснулась трагедия, и пообещал оказать им всю необходимую помощь.

Кстати, похожее ДТП не так давно произошло под Пятигорском.

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