Как оспорить штрафы за парковку после массового сбоя приложений в Петербурге

Сбой в системе оплаты парковки в Петербурге устранили, но вопросы остались.
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Четыре дня автомобилисты Петербурга в зонах платной парковки места себе не находили. Только не в буквальном смысле. Места были, но вот оплатить их оказалось невозможно из-за сбоя системы. Однако самый волнительный момент еще впереди - придет все-таки штраф или нет за то, что парковка оказалась не оплачена.
Узнать о большом сбое в работе платной парковки несложно - оплатить место не удастся ни с помощью приложения, ни с помощью паркомата, ни с помощью СМС. Грешите на свой смартфон? Попробуйте убедиться в проблеме звонком в единый контактный центр Городского центра управления парковками (ГЦУП) по номеру 8 (8121) 417-50-00 или через любую соцсеть ГЦУПа. По словам чиновников, в группе ВКонтакте и в телеграм-канале оперативно публикуют информацию о неполадках. К сообщениям добавится и визуальный сигнал: при сбоях аватарка в виде парковочного знака поменяет зеленый цвет на красный.
В этот момент можно просто оставить машину на платном месте и уходить по делам - штрафы обещают не начислять.
- На момент технических сбоев автомобили парковочной инспекции приостанавливают свою работу, а значит, штрафы в данный промежуток времени не начисляются, - заверяют в ГЦУПе. Глава ведомства Михаил Курдяев добавляет, что парконы останавливают сразу же, как только сбой начинает мешать автомобилистам.
Но не расслабляйтесь, водители! Что придется делать, так это держать ухо востро и следить за уведомлениями ГЦУПа. Новое сообщение в соцсетях ведомства или повторная смена значка на зеленый цвет означает, что порядок восторжествовал. Но как только неполадку устранят и парковочное пространство вновь заработает, у автомобилистов будет всего полчаса, чтобы оплатить место или покинуть его. Через полчаса после официального сообщения на работу снова выйдут парконы. Не успеешь уложиться в 30 минут - получишь штраф.
Часть петербуржцев возмутилась такому получасовому подходу: что делать, если уведомление пришло, а ты на важном совещании или в театре и сорваться оплачивать парковку ну никак не выходит?
- На горячей линии мне сказали, что уведомления будут главным ориентиром. А вопрос что делать, если я у врача и не могу их отслеживать, остался открытым, - пожимает плечами горожанка по имени Ольга.
В ответ на это водители предложили отменять начисление штрафов до конца всего дня, раз уж он и так оказался попорчен сбоями. Чтобы не ждать уведомлений и не беспокоиться о тех самых тридцати минутах. Идею горожан в Комтрансе пока никак не поддержали.
Технические неполадки, как ни странно, не всегда могут быть для автомобилистов законным алиби. Бездушная камера паркона может случайно начислить штраф даже в период сбоя, но его можно оспорить.
- Если в момент оплаты через приложение не получается оплатить, сделайте скриншот экрана в подтверждение того, что система не работала. С фотодоказательствами можно прийти в Комитет по транспорту или оспорить штраф дистанционно через суды общей юрисдикции. Кстати, самая частая причина для штрафа - ошибка в указании номера автомобиля. Такой штраф тоже можно оспорить и отменить, - рассказал Михаил Курдяев.
В дни сбоя, замечали петербуржцы, плохо работал не только парковочный портал Петербурга. Сбои наблюдались в работе городских порталов «Госуслуги», «Здоровье петербуржца» и даже сайте Смольного - все эти порталы связаны, так сказать, одной цепью. Не утекли ли наши персональные данные в Сеть, если сбой затронул сразу столько сайтов?
- Все сделано в строгом соответствии с Законом о защите персональных данных. А поскольку аттестат на региональный центр обработки данных выдан по максимальной степени защищенности, то и данные защищены в максимальном объеме, - заверил директор Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Андрея Максименко.
8 (812) 417-50-00 - круглосуточная линия ГЦУП по вопросам о парковочной зоне. Там же работает автоинформирование, которое сообщит важную информацию о сбоях во время дозвона.
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