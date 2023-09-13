Как оспорить штрафы за парковку после массового сбоя приложений в Петербурге

Сбой в системе оплаты парковки в Петербурге устранили, но вопросы остались. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Четыре дня автомобилисты Петербурга в зонах платной парковки места себе не находили. Только не в буквальном смысле. Места были, но вот оплатить их оказалось невозможно из-за сбоя системы. Однако самый волнительный момент еще впереди - придет все-таки штраф или нет за то, что парковка оказалась не оплачена.

Красный сигнал, зеленый сигнал

Узнать о большом сбое в работе платной парковки несложно - оплатить место не удастся ни с помощью приложения, ни с помощью паркомата, ни с помощью СМС. Грешите на свой смартфон? Попробуйте убедиться в проблеме звонком в единый контактный центр Городского центра управления парковками (ГЦУП) по номеру 8 (8121) 417-50-00 или через любую соцсеть ГЦУПа. По словам чиновников, в группе ВКонтакте и в телеграм-канале оперативно публикуют информацию о неполадках. К сообщениям добавится и визуальный сигнал: при сбоях аватарка в виде парковочного знака поменяет зеленый цвет на красный.

В этот момент можно просто оставить машину на платном месте и уходить по делам - штрафы обещают не начислять.

- На момент технических сбоев автомобили парковочной инспекции приостанавливают свою работу, а значит, штрафы в данный промежуток времени не начисляются, - заверяют в ГЦУПе. Глава ведомства Михаил Курдяев добавляет, что парконы останавливают сразу же, как только сбой начинает мешать автомобилистам.

На все про все полчаса

Но не расслабляйтесь, водители! Что придется делать, так это держать ухо востро и следить за уведомлениями ГЦУПа. Новое сообщение в соцсетях ведомства или повторная смена значка на зеленый цвет означает, что порядок восторжествовал. Но как только неполадку устранят и парковочное пространство вновь заработает, у автомобилистов будет всего полчаса, чтобы оплатить место или покинуть его. Через полчаса после официального сообщения на работу снова выйдут парконы. Не успеешь уложиться в 30 минут - получишь штраф.

Часть петербуржцев возмутилась такому получасовому подходу: что делать, если уведомление пришло, а ты на важном совещании или в театре и сорваться оплачивать парковку ну никак не выходит?

- На горячей линии мне сказали, что уведомления будут главным ориентиром. А вопрос что делать, если я у врача и не могу их отслеживать, остался открытым, - пожимает плечами горожанка по имени Ольга.

В ответ на это водители предложили отменять начисление штрафов до конца всего дня, раз уж он и так оказался попорчен сбоями. Чтобы не ждать уведомлений и не беспокоиться о тех самых тридцати минутах. Идею горожан в Комтрансе пока никак не поддержали.

А если штраф?

Технические неполадки, как ни странно, не всегда могут быть для автомобилистов законным алиби. Бездушная камера паркона может случайно начислить штраф даже в период сбоя, но его можно оспорить.

- Если в момент оплаты через приложение не получается оплатить, сделайте скриншот экрана в подтверждение того, что система не работала. С фотодоказательствами можно прийти в Комитет по транспорту или оспорить штраф дистанционно через суды общей юрисдикции. Кстати, самая частая причина для штрафа - ошибка в указании номера автомобиля. Такой штраф тоже можно оспорить и отменить, - рассказал Михаил Курдяев.

Кстати

В дни сбоя, замечали петербуржцы, плохо работал не только парковочный портал Петербурга. Сбои наблюдались в работе городских порталов «Госуслуги», «Здоровье петербуржца» и даже сайте Смольного - все эти порталы связаны, так сказать, одной цепью. Не утекли ли наши персональные данные в Сеть, если сбой затронул сразу столько сайтов?

- Все сделано в строгом соответствии с Законом о защите персональных данных. А поскольку аттестат на региональный центр обработки данных выдан по максимальной степени защищенности, то и данные защищены в максимальном объеме, - заверил директор Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра Андрея Максименко.

Куда звонить?

8 (812) 417-50-00 - круглосуточная линия ГЦУП по вопросам о парковочной зоне. Там же работает автоинформирование, которое сообщит важную информацию о сбоях во время дозвона.

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