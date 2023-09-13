Таможенники Эстонии развернули водителя из России на посте Нарва-1. Фото: СЗТУ

Путешествие не задалось у одного из российских автолюбителей. Его сотрудники эстонской таможни развернули на посту Нарва-1. Причиной оказалось то, что автомобиль зарегистрирован в России. К слову, у самого водителя гражданство двойное: РФ и Литовской Республики. Автолюбителю сообщили, что ввоз транспорта с номерами приграничной страны запрещен. О том, что россиянине отправили в обратном направлении, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

– Специалисты эстонского ведомства сообщили, что запрет не распространяется на мотоциклы и прицепы к легковым автомобилям, зарегистрированным в РФ, – уточнили в пресс-службе таможни.

Кроме того, проехать смогут и автомобили, зарегистрированные в Беларуси. Из Эстонии российские авто, как оказалось, также едут в штатном режиме.

– Российская таможня не вносила каких-либо изменений в порядок пропуска и оформления въезжающих транспортных средств с регистрационными номерами иностранных государств: Эстонии, Латвии и Литвы, – сообщил исполняющий обязанности главы таможенного поста многостороннего автомобильного пункта пропуска (МАПП) Кингисеппской таможни Евгений Скорюков.

Ранее spb.kp.ru писало, что посольство РФ в Финляндии рекомендовало не ездить на авто с российскими номерами.