Вход в музеи Петербурга сделают бесплатным на время Культурного форума

Петербуржцы смогут бесплатно посетить музеи в дни Культурного форума. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге впервые с 2019 года состоится Международный культурный форум. Мероприятие пройдет с 16 по 18 ноября. В эти дни все музеи Северной столицы сделают вход для посетителей бесплатным. Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

- Всех приглашаем в наши музеи. Разумеется, бесплатно, - сказал он.

Отметим, что Международный культурный форум считается событием мирового уровня. В нем традиционно принимают участие тысячи экспертов со всего мира. В их числе успешные деятели балета, театра, оперы, а также режиссеры, музыканты, представители власти и бизнеса.

В 2023 году основными площадками для форума выступят Главный штаб Государственного Эрмитажа, Михайловский театр и Новая сцена Мариинского театра. Программа мероприятия будет состоять из трех блоков: «Познание истории через культуру», «Традиционная культура как фундамент построения цивилизованного общества» и «Искусственный интеллект - угроза или благо для культуры». Об этом ранее рассказали в пресс-службе Смольного.

Напомним, что форум не проводился с 2019 года из-за пандемии. А в 2022 году его внезапно отменили за месяц до мероприятия.