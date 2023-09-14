Иван Ургант втайне снялся в дебютном фильме журналиста Николая Солодникова

Иван Ургант сыграл в фильме одну из главных ролей. Фото: t.me/seance_light

Совсем недавно Иван Ургант поделился с поклонниками фотоснимками из родного Санкт-Петербурга. Фанаты начали гадать, почему шоумен вернулся на родину. Через некоторое время причина стала известна – по работе. Актер сыграл одну из главных ролей в художественном фильме Фонда Александра Сокурова «Пример интонации».

- Съемки проходили в Новгородской области и Санкт-Петербурге. Название картины и ее сюжет пока держатся в секрете. Предполагаемая дата релиза будет объявлена позднее, - сообщает журнал «Сеанс». В Фонде эту информацию подтвердили.

Известно, что режиссером картины стал Николай Солодников, который является автором программ «Ещенепознер» и «Солодников». К слову, для него это первый режиссерский опыт.

Напомним, в Петербурге Иван Ургант посетил музей «Полторы комнаты», посвященный Иосифу Бродскому. Фотоснимок оттуда он подписал строчками из стихотворения поэта.