Первые официальные матчи пройдут на новой СКА Арене в Петербурге 9 и 10 декабря

Первые матчи на СКА Арене пройдут в декабре. Фото: vk.com/worldstadiums

Новая СКА Арена впервые примет первые официальные матчи. Игры пройдут там 9 и 10 декабря. О том, что именно на новой площадке будут проводить Фонбет Матч Звезд КХЛ 2023 года, стало известно из сообщения пресс-службы КХЛ 14 сентября.

- Участие в шоу примут лучшие игроки и тренеры Лиги. Для одного из крупнейших ледовых дворцов в мире, который вмещает 21,5 тысячу зрителей на хоккейных матчах, это будет первое масштабное мероприятие, - говорится в сообщении.

Оборудование на СКА Арене более, чем подходит для такого события. Организаторы оценили символику космоса, которая использовалась при проектировании стадиона. Ассоциации с этой тематикой вызывают внутренние интерьеры и фасады дворца.

Помимо этого, Арену напичкали разными современными деталями – площадка может трансформироваться под любой размер хоккея, а шоу всегда будет ярким из-за самого большого в Европе медиакуба и 3D-проекции, которая транслируется на всей поверхности чаши.

Напомним, ранее сообщалось, что СКА Арена будет готова в сентябре. Но впоследствии появились сомнения. Сложности со сроками возникли из-за кучи невыполненных контрактов из-за иностранных компаний. Пришлось использовать импортозамещение, а это затормозило стройку. Точные сроки готовности объекта пока не сообщались. Об этом рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский в эфире радио "Комсомольская правда в Петербурге" 92.0 FM.