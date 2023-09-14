Музыканты Shortparis обсудят фильм «32 звука» в кинотеатре «Аврора»

После просмотра фильма состоится беседа о природе музыки и звука с группой Shortparis.

С 21 сентября по 1 октября в Петербурге в одиннадцатый раз пройдет фестиваль документального кино о новой культуре Beat Weekend. В программу вошли зрительские хиты летнего московского Beat Film Festival, лучшие фильмы Beat прошлых лет и картина-победитель Национального конкурса – всего восемь картин.

Фестиваль откроется 21 сентября фильмом «32 звука» в кинотеатре «Аврора», после просмотра которого состоится беседа о природе музыки и звука с группой Shortparis. «32 звука» стала лучшей лентой на фестиваля «Сандэнс» и главным фаворитом зрителей летнего Beat Film Festival. Это захватывающий иммерсивный эксперимент о физическом и эмоциональном влиянии звука, о том, как мы слышим и слушаем, и о том, как мелодия или запись чужого голоса способны перенести нас во времени и пространстве. Эксперименты над звуком и звуковыми сочетаниями, исследование человеческих возможностей восприятия отличают и творчество группы Shortparis.

22 сентября показ картины «Линч/Оз» продолжится мини-лекцией Валерии Косенко, киноведа и автора журнала «Сеанс» «Оз в никуда: как шедевр голливудской сказки повлиял на кино Дэвида Линча». Как веселые детские истории превращаются в мрачные абсурдистские картины? Где пересекаются границы сна и реальности – а также жанровые границы? Что общего между Волшебником и героинями Дэвида Линча?

23 сентября после показа фильма «Нам Джун Пайк: Луна — это первый телевизор» состоится дискуссия «Будущее — это сейчас? Как art, science & technology формирует образ будущего», организованная совместно с Центром Art & Science Университета ИТМО. Художники и исследователи поговорят о новых технологиях в искусстве и арт-практиках, формирующих будущее.

Показ картины «Сны отеля “Челси”» о сердце андеграундного Нью-Йорка, постояльцами и гостями которого были Патти Смит, Леонард Коэн и Энди Уорхол также завершится дискуссией. Основатель образовательного проекта Masters и программный директор Левашовского хлебозавода Полина Бондарева и PR-директор Севкабель Порта Евдокия Горбовская обсудят жизнь заброшенных промышленных территорий, которые сегодня становятся креативными кластерами и культурными пространствами.

Фильм «32 звука» вызвал отклик у разных представителей музыкальной сцены, поэтому 28 сентября это уникальное исследование природы звука представит Kito Jempere – музыкант, DJ, продюсер и музыкальный куратор проекта KUZNYA.

Расписание кинопоказов фестиваля Beat Film Festival 2023:

21 сентября, 19:30 — «32 звука»

Билеты

22 сентября, 19:20 — «Линч / Оз»

Билеты

23 сентября, 16:30 — «Нам Джун Пайк: Луна — первый телевизор»

Билеты

19:30 — «Сны отеля Челси»

Билеты

24 сентября, 17:00 — «Рай»

Билеты

24 сентября, 19:00 — «Меня зовут Альфред Хичкок»

Билеты

25 сентября, 19:30 — «По волнам: Искусство звука в кино»

Билеты

26 сентября, 19:00 — «Меня зовут Альфред Хичкок»

Билеты

27 сентября, 19:30 — «Сны отеля “Челси”»

Билеты:

28 сентября, 19:30 — «32 звука»

Билеты

29 сентября, 19:30 — «Линч / Оз»

Билеты

30 сентября, 17:30 — «32 звука»

Билеты

30 сентября, 19:30 — «Студия 54»

Билеты