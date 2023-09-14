«На допросе разрыдалась»: Мать из Ленобласти, убившая мужа и ударившая ножом сына, лечилась от психического расстройства

Мать из Ленобласти, убившую мужа и ударившую ножом сына, заключили под стражу. Фото: соцсети

Жуткая история произошла, казалось бы, с обычной семьей в Гатчине 13 сентября. 43-летняя женщина вдруг набросилась с ножом на мужа и сына-восьмиклассника. Мальчик, несмотря на ранение, смог убежать из дома. Ему оказали помощь. А вот мужчине не повезло. Супруга вонзила ему клинок в шею, и он умер на месте. Мать задержали в тот же день. Тогда на допросе выяснилось, что причиной безумного поведения женщины кроется в ее психическом расстройстве. Об этом spb.kp.ru рассказал источник в правоохранительных органах.

- Женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Она уже проходила лечение от своей болезни. После убийства к ней пришло осознание, она все поняла. На допросе плакала, ей было очень жаль, - рассказал собеседник spb.kp.ru.

Сейчас подозреваемую заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти. Также, по данным источника, матери назначили комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. После нее станет ясно, можно ли женщину содержать в СИЗО, или необходимо отправить на принудительное лечение.

Детей планирует забрать под опеку бабушка. Фото: соцсети

Добавим, что в семье есть еще один маленький ребенок, он ходит в садик.

- Дети целы и невредимы. Бабушка сказала, что подала документы на их опеку, - рассказал spb.kp.ru родственник семьи.

Также близкие говорят, что случившаяся трагедия стала большим горем для семьи. Пока они не готовы комментировать произошедшее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Убила мужа и кинулась с ножом на сына»: Женщина обезумела и напала на свою семью в квартире в Ленобласти

Женщина убила своего мужа и кинулась с ножом на сына в Гатчине (подробнее)