«Нам будет ее не хватать»: Певец Стас Пьеха сообщил о смерти бабушки

Умерла бабушка певца Стаса Пьехи. Фото: Олег ЗОЛОТО

Известный петербургский певец Стас Пьеха рассказал своим читателям о случившейся в их семье трагедии. Этой ночью умерла его бабушка по отцовской линии. О том, что сейчас артист скорбит, он сообщил в своих соцсетях.

– Умерла бабушка Валя. Нам будет ее не хватать, – подписал исполнитель трогательную детскую фотографию с родственницей.

На черно-белом снимке музыкант вместе со своей младшей сестрой – Эрикой Быстровой. Фото: СОЦСЕТИ

На черно-белом снимке музыкант вместе со своей младшей сестрой – Эрикой Быстровой – сидят на руках у ушедшей и любимой бабушки. В историях социальных сетей после сообщения о смерти Валентины появились две фотографии. На одной из них музыкант запечатлел чистое и солнечное небо из окна, предположительно, поезда. Скорбящий артист оставил на публикации лишь краткую подпись «в детство».

Выдают случившееся горе покрасневшие глаза Пьехи. Фото: СОЦСЕТИ

После чего добавил еще один снимок: на ней спокойный исполнитель сидит и грустно смотрит в камеру. Выдают случившееся горе покрасневшие глаза Пьехи. Об обстоятельствах и причинах случившегося музыкант предпочел умолчать. Ранее spb.kp.ru писала, что Эдита Пьеха с 15-й попытки стала почетным гражданином Петербурга. Звание народной артистке присвоили по решению депутатов ЗакСа.

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