Эдита Пьеха с 15-й попытки стала почетным гражданином Петербурга

В июле легендарной исполнительнице исполнится 86 лет. Фото: Олег ЗОЛОТО

На заседании Законодательного собрания в Петербурге приняли решение о новых Почетных гражданах. Этот титул получили легендарная исполнительница Эдита Пьеха и жительница блокадного Ленинграда Надежда Строгонова, которая во время Великой Отечественной войны работала учительницей и воспитательницей в детском доме.

К слову, Эдита Пьеха стала Почетным гражданином Северной столицы только спустя 15 попыток. Раньше артистку постоянно номинировали, но не принимали окончательного решения о назначении этого звания.

- Поздравляю с высоким званием и благодарю за искреннее служение Петербургу. Вы — пример для будущих поколений. Ваши имена навсегда вписаны в историю великого города, - поздравил Эдиту Пьеху и Надежду Строганову спикер ЗакСа Александр Бельский.

В последний раз народную артистку СССР Эдиту Пьеху номинировали на звание в 2020 году. После этого перед ней извинились некоторые депутаты из-за того, что решение было принято не в пользу исполнительницы.

Исполнительница посвятила Петербургу и Ленинграду множество песен.

- Есть и символизм в том, что знак отличия Эдита Пьеха получает именно сейчас. В этом году исполняется 55 лет, как она стала заслуженной артисткой РСФСР. Хороший момент, чтобы поблагодарить ее за вклад в петербургскую культуру и искусство, - добавил Бельский.

Ранее Стас Пьеха в интервью рассказывал, что знаменитая бабушка уже давно не ведет публичный образ жизни и отказалась от выступлений. Она часто читает и смотрит телевизор. Артистка следит за здоровьем и немного скучает по сцене.

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