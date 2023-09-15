Пляжи Петербурга благоустроят и защитят от размывов берегов в 2024 году

Пляжи Петербурга будут благоустраивать с учетом мнения климатологов и геологов. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге в 2024 году будут проводить благоустройство основных пляжей с учетом рекомендаций от климатологов и геологов из Всероссийского геологического института и Главной геофизической обсерватории имени Воейкова. Специалисты помогут защитить берега от размыва. Об этом в ходе международной конференции в Карельском научном центре РАН рассказал зампредседателя комитета по природопользованию и охране окружающей среды города Иван Серебрицкий.

- На следующий год будет проведена работа по благоустройству основных пляжей. Работы будут проводиться с учетом требований и мнения климатологов и геологов, - сказал он.

Серебрицкий отметил, что в Северной столице уже происходили случаи, когда из-за стихии на пляже уничтожались раздевалки, а из-за некоторых конструкций берега быстрее размывались. Поэтому в следующем году и решили прибегнуть к помощи специалистов.

Также зампредседателя комитета добавил, что власти города не вправе вести работы на территории Финского залива, поэтому создавать в море защитные сооружения необходимо совместно с федеральными властями.

- Мы надеемся, что найдем выход. Тогда город на берегу будет проводить работы по созданию необходимой инфраструктуры и мероприятий, которые будут содействовать уменьшений негативного воздействия климата. А со стороны федеральных властей можно будет в море построить необходимые защитные сооружения, которые приостановят размытие берегов, - указал Серебрицкий.