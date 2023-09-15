Почти 1,7 тысячи школ в Петербурге и Ленобласти осмотрели из-за лжеминеров

Правоохранители осмотрели почти 1,7 тысячи школ Петербурга и Ленобласти на предмет взрывчатки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти в 1,7 тысячи школ Петербурга и Ленобласти накануне искали взрывчатые вещества и взрывные устройства. Поводом для этого послужили порядка 20 анонимных сообщений, которые 14 сентября поступили в различные учреждения. Сначала неизвестные угрожали подорвать 800 школ, два детских сада и два магазина. На 15 объектах проводилась эвакуация около 7 тысяч человек. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- 14 сентября с 8 до 18 часов в различные учреждения с четырех электронных адресов и двух неустановленных телефонов поступило 18 сообщений о заминировании социальных объектов: 800 школ, двух детских садов, двух магазинов. Возбуждено уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, - передает источник.

А около 22:40 в родительский чат школы №164 поступило еще одна анонимка о заминировании школ. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

Всего специалисты осмотрели 800 школ в Северной столице и 898 школ в Ленобласти. Ничего взрывоопасного не нашли.