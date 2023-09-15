Плановая проверка системы оповещения пройдет в Петербурге 4 октября

Сирены включат с 10:30. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге проверят систему оповещения населения. 4 октября в городе зазвучат сирены. Об этом жителей предупреждают заранее и просят сохранять спокойствие. Проверка будет плановой. О ней стало известно «Петербургскому дневнику».

- Проверка пройдет в соответствии с графиком проверок региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения Петербурга на 2023 год, - сообщает издание.

Все средства оповещения будут включать, чтобы зафиксировать, как сигналы доходят до населения. Запланированная проверка пройдет 4 октября с 10:30 до 11:00. В прошлый раз систему тестировали в марте этого года.

Напомним, недавно сработавшая сирена напугала жителей Ленобласти. Там тоже проходила плановая проверка, о которой сообщалось заранее. Но не все местные жители знали об этом. В соцсетях появились тревожные посты, но вскоре ситуация стабилизировалась.