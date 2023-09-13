Жители Ленобласти услышали звуки сирены утром 13 сентября

В Ленобласти включали систему оповещения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители Ленинградской области услышали утром 13 сентября звуки сирены. Некоторые местные немного испугались из-за случившегося. Хотя в администрации региона несколько раз напоминали о том, что будет проводиться проверка системы оповещения. Об этом сообщал комитет правопорядка и безопасности Ленобласти.

- С 10 до 11 часов проводится проверка готовности региональной системы оповещения населения Ленинградской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области, - гласило объявление.

Во время проверки специалисты испытали радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители. Жителей Ленобласти просили сохранять спокойствие и не паниковать из-за тревожных звуков.

Напомним, в Петербурге в ночь на 13 сентября случился мощный пожар на типографии. В огне пострадал работник организации. В тяжелом состоянии он попал в больницу.