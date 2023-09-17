«Оставили ему записку»: Мать пропавшего 12-летнего мальчика из Петербурга заявила о завершении шестидневных поисков сына

Ребенок пропал 12 сентября. Фото: "Лиза Алерт"

Весь город переживал за 12-летнего мальчика Давида, который пропал в Петербурге шесть дней назад. Ребенок сбегал и раньше, но в этот раз о нем не было никаких вестей. Последний раз школьника заметили на станции метро «Девяткино», 12 сентября около девяти часов вечера. А дальше о парне было ничего не известно. Ребенка искала полиция и волонтеры отряда «Лиза Алерт».

- Мы были в больнице у бабушки. Оставляли ему записку, что если нас не будет, чтобы ждал. Он сам позвонил и спросил, где мы. С ним все хорошо. Пока никак не хочет объяснять свой поступок. Но я так и знала, что когда начнутся холода, он вернется, - рассказала мама мальчика Надежда в беседе с spb.kp.ru.

Сейчас с Давидом все хорошо. Он дома. За эти шесть дней мальчик устал и замерз. А родители ребенка не сомневались, что он вернется домой, и с ним ничего не случится. Вероятно, в ближайшее время подросток вернется в школу. Мама Давида надеется, что сын больше не будет убегать.