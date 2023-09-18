«Заступился за брата»: Боец ММА из Петербурга прогнал толпу из девятерых хулиганов ценой ножевого ранения

Боец ММА Джахар Мажидов спас брата от агрессивной толпы. Фото: СОЦСЕТИ

Профессиональный боец ММА Джахар Мажидов, выступающий в кулачной «Хардкор-лиге», снова проявил себя героем в экстремальной ситуации. И вновь в эпицентре событий оказался продуктовый магазин, где спортсмен подрабатывает охранником в свободное от спаррингов и тренировок время. Напомним, в июне этого года дагестанец спас жизнь человеку, упавшему в приступе эпилепсии. А сейчас, в середине сентября, прогнал из магазина группу хулиганов. Правда, ценой ранения.

Как рассказали друзья Мажидова, в магазинчик зашли девять мужчин, которые начали приставать к девушкам. Им сделал замечание брат Джахара. Тогда хулиганы набросились на него.

- Я заступился за брата, - вспоминает боец ММА в своем Telegram-канале. – Сказал им: «Следите за языком. И если такие герои, то выходите со мной один на один».

Джахар показал раны своим подписчикам. В какой-то момент потасовки он схватил лезвие ножа голыми руками. Фото: СОЦСЕТИ

- Все вышли на улицу. И началась драка, - продолжили знакомые Мажидова. – Брат Джахара выстрелил в воздух из травмата для самообороны. Но началась «каша». Нападавшие достали ножи и пошли на них. Кидались бутылками, били кулаками. Джахар не струсил, отвечал, но напоролся на нож. Его кое-как оттащили прохожие, а он кричал «Я без брата не уйду». Но в итоге они спаслись.

Заметив кровавый след на футболке бойца ММА, нападавшие разбежались. Джахару вызвали скорую, в больнице его прооперировали. Сейчас его состояние стабильное, через пару дней его выпишут. Полиция задержала обидчика спортсмена и возбудила уголовное дело по статье за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. А это в перспективе вплоть до 10 лет в колонии. Что касается самого бойца, то на связь со СМИ он пока не выходит. Судя по ране, о возвращении на ринг в ближайшее время речи не идет.

Карьера Джахара в кулачном ММА пока поставлена на паузу. Фото: СОЦСЕТИ

СПРАВКА «КП»

Джахару Мажидову 30 лет. Он уроженец Дагестана. В Петербург переехал с женой и маленьким сыном. Боец выступает в лиге Hardcore FC. Это напоминает бокс, но спортсмены бьются исключительно на голых кулаках. Отсюда больше эффектных нокаутов и серьезных травм. Сам Джахар уже около года в «Хардкоре», подписал контракт. У него две победы нокаутом и одно поражение. До этого дагестанец занимался рукопашным боем и выигрывал любительские турниры в разновидностях ММА.

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