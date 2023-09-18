Петербурженка вырастила тыкву в 200 килограммов и обхватом в три метра

Под Петербургом выросла тыква весом в 200 килограммов. Фото: предоставлено "КП"

Тыква размером с карету, прямо как в сказке «Золушка», вымахала на огороде жительницы Ломоносова Юлии. Как рассказала spb.kp.ru хозяйка, овощ потянул на 200 кг, а в обхвате достиг трех метров! Изначально садовод ни на какие рекорды не рассчитывала. Просто воткнула семечко в землю – и понеслось!

- Росла на компостной куче, пару раз удобряла настоем травы и куриным навозом, - разводит руками Юля. – Оправдала свой сорт «гигант Атлантики» еще в двадцатых числах августа, когда потянула на 80 кило. А уже 9 сентября она весила уже 140 кг. Сейчас продолжает расти. Думаю, 200 кг не предел. Подождем еще немного, не срываем ее.

Теперь тыква - любимая игрушка сына Юлии. Фото: предоставлено "КП"

Пока тыковка дозревает, огород Юлии стал популярнейшем местом для фотосессий в Ломоносове. С чудо-овощем приходят фотографироваться и взрослые и дети. Правда, масштабы снимки не передают.

- Увидеть тыкву таких размеров и не захотеть ее попробовать – преступление. Так что, наверное, придется делиться овощем, - улыбается Юлия, которой во время сбора урожая точно потребуется помощь соседей.

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