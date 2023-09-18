Восьмая конференция по корпоративному волонтерству прошла в Петербурге

Конференция о корпоративном волонтерстве прошла в Северной столице. Фото: комитет по молодежной политике Петербурга

Комитет по молодежной политике рассказал об итогах восьмой по счету конференции по корпоративному волонтерству в Петербурге. Напомним, мероприятие проводится ежегодно. Цель проста - укрепить сотрудничество между бизнесом, некоммерческим сектором и власти. В этот раз в числе медиапартнеров конференции была и «Комсомольская правда в Петербурге». А среди посетителей были более 60 представителей как российских, так и международных компаний и органов власти.

- У нас в городе сложилось потрясающее сообщество людей, которые являются инициаторами важных проектов, оставаясь при этом востребованными специалистами в своих компаниях. У Петербурга огромный запас человеческой теплоты, душевной щедрости, отзывчивости и понимания, - обратился к участникам конференции Богдан Заставный, глава Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

На мероприятии были менеджеры известных российских и международных компаний. Фото: комитет по молодежной политике Петербурга

В этом году темой конференции стал вопрос совершенствования корпоративного волонтерства – как начать с идеи и прийти к системному развитию. На первом деловом завтраке сотрудники разных компаний, от «Норильского никеля» и «Росатома» до Ozon и BIOCAD презентовали лучшие кейсы и рассказали об основных шагах по системному развитию проектов, программ и грантов в регионах. По мнению замглавы Нацсовета по корпоративному волонтерству (НСКВ) Анны Бушляковой, добровольческие проекты уже давно стали неотъемлемой частью стратегий устойчивого развития в компаниях.

- НСКВ объединяет более 70 различных компаний по всей стране и развивает региональные представительства, а также вносит весомый вклад в достижение национальных целей развития, в том числе создавая возможности для самореализации и развития талантов через вовлечение в социально полезную деятельность сотрудников компаний, - подчеркнула Бушлякова.

Далее в рамках конференции прошла стратегическая сессия «Акселератор корпоративного волонтерства в регионе». На ней участники генерировали идеи по тому, как наиболее активно вовлекать бизнес-сообщество в проекты, которые организуют молодежный комитет Смольного.

- По итогам сессии участники конференции сформулировали тезисы для включения в резолюцию VIII Петербургской конференции «Корпоративное Волонтерство – от идей к системному развитию», - добавили организаторы.

А в конце мероприятия состоялся мастер-класс по художественной росписи шопперов, которые изготовили люди с ограниченными возможностями здоровья. Волонтерскую акцию назвали «Добрая сумка».