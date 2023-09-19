4000 человек приняли участие в велофестивале и велогонке La Strada в Санкт-Петербурге

Маршруты велогонки прошли по свободным от автомобильного движения улицам с видом на знаковые достопримечательности.

17 сентября в Санкт-Петербурге прошла заключительная в сезоне велогонка и велофестиваль La Strada. Заезд состоялся уже в пятый раз и объединил 4000 участников.

- Для спортсменов мы подготовили новую трассу, а старт состоялся от площади Собчака. Самые красивые места Петербурга традиционно ждали наших участников, - отметил организатор велогонки La Strada Назарий Коломиец.

Маршруты велогонки прошли по свободным от автомобильного движения улицам с видом на знаковые достопримечательности Северной столицы: Петропавловскую крепость, Дворцовую набережную, Стрелку Васильевского острова и многие другие исторические места.

Организаторы подготовили для участников два формата заезда: велофестиваль на дистанции 20 км для всех желающих старше 6 лет и соревновательная велогонка для опытных спортсменов и любителей велоспорта – заезд на 40 и 80 км. В этой категории участников ждали профессиональное судейство и строгий регламент, а также борьба за призовые места.

Первым среди мужчин дистанцию 40 км преодолел Илья Кузьмин. В женском зачете победила Мария Аничина.

В заезде на 80 км лучший результат среди мужчин показал Константин Колганов, а самой быстрой женщиной стала Дарья Правилова.

На финише все участники велофестиваля получили памятные медали и футболки финишера. А победителей и призеров велогонки на дистанции 40 и 80 км организаторы наградили кубками, дипломами и подарками от партнеров.