«Мать ушла из роддома в первый же день»: Врачи назвали младенца в честь полицейского, спасшего его при родах в глухом селе в Ленобласти

Новорожденного из Ленобласти назвали в честь принимавших роды полицейских. Фото: t.me/komzdravlenobl

Специалисты Всеволожской больницы назвали новорожденного малыша в честь полицейских, которые принимали роды. Одному из них пришлось спасать ребенка сразу после появления на свет. Кстати, обоих правоохранителей зовут Иван. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению региона.

– В роддом ночью привезли пациентку и ее сына. Полицейские помогали женщине родить ребенка. Схватки начались прямо на дороге рядом с поселком Шапки Тосненского района. После того, как женщина пришла в себя, она отказалась от госпитализации и ушла из роддома, – рассказали в пресс-службе комитета.

Сержант Дмитриев убрал тонкую родовую оболочку с личика малыша и помог ему сделать первый вдох. Фото: Предоставлено КП-Петербург

Как ранее писала spb.kp.ru, в первые секунды младенец не подавал признаков жизни и молчал. Тогда сержант Дмитриев убрал тонкую родовую оболочку с личика малыша и легонько шлепнул его. После этого ребенок сделал первый вдох и заплакал. Уже в больнице малыша и маму тщательно осмотрели. Младенец родился вполне доношенным и здоровым, но его все равно поместили в отделение патологии. Здесь он проведет около месяца.

Мама от ребенка отказалась сразу. Фото: t.me/komzdravlenobl

Сейчас у крошечного пациента есть теплый костюмчик и носочки, которые полагаются каждому ребенку в отделении. Кроме того, ему подарили связанную волонтерами игрушку в виде осьминога с длинными витыми «ножками». Разноцветная вещица имитирует пуповину, чтобы мальчик чувствовал себя спокойнее.

Врачи надеются, что у мальчика, родившегося в такой экстремальной ситуации, дальнейшая жизнь сложится удачно.