«Согревал его в руках и пережал пуповину»: Полицейский из Петербурга рассказал, как принял роды у женщины и реанимировал младенца

Сержант полиции рассказал, как принял роды у женщины посреди ночи на обочине дороги в Ленобласти. Фото: предоставлено "КП"

Рабочее утро четверга, 7 сентября, началось для 27-летнего сержанта Ивана Дмитриева с принятия экстренных родов. Он сам хоть и молодой отец, но раньше процесс появления ребенка на свет видел разве что в фильмах. А тут в четыре утра поступил тревожный вызов – на обочине дороги в поселке Шапки в Ленобласти заметили женщину, держащуюся за живот и истекавшую кровью. На место вызвали и медиков, и полицию. Но первыми к будущей матери прибыл именно экипаж патрульно-постовой службы – Иван Дмитриев с напарником и старшим сержантом Иваном Мироновым.

- Заявка звучала так: «Девушка с подозрением на роды». Но то, что она рожает прямо сейчас, никто не говорил, - рассказал сержант Дмитриев в разговоре с spb.kp.ru. – Мы приехали к дороге возле озера. Женщина стояла на обочине в полусогнутом положении, держала руки на коленях. Было так темно, что непонятно, есть у нее живот или нет. Платье и асфальт были в крови. Я подбежал, и она с криками легла и сказала: «Я рожаю!».

Полицейский пулей вернулся к машине и вызвал по рации дежурную часть. На вопрос, где скорая, там невозмутимо и лаконично ответили: «В дороге, ждите».

- Но не было времени ждать, я подошел к женщине. Надел чистые перчатки, которые нужны нам на месте преступлений. Встал на колени и принял ребенка. Поддерживал его за ручки, за плечики. И чуть-чуть потянул на себя, чтобы он легче вышел. Фиг его знает, как правильно действовать! Надо тянуть или нет. Не каждый же день я занимаюсь этим. Испугался, что малыш может обратно зайти. У меня жена два месяца назад родила и рассказывала, что всякое может быть. В итоге обессиленная женщина спросила: «Кто родился?». Это был мальчик.

Сержант Иван Дмитриев (на фото слева) и его напарник, старший сержант Иван Миронов (справа). Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Переполненный волнением полицейский стал думать, что делать дальше, потому что ребенок не дышал. Мать младенца была временно в шоковом состоянии и не могла подсказать хоть что-нибудь. Тогда Дмитриев внимательно осмотрел младенца и вспомнил навыки реанимации, полученные во время обучения на службе.

- Знаю, как перевязку делать, как швы наложить. Но роды принимать нас точно не учили, - шутит сержант. – Вижу, что диафрагма у младенца не сокращается. Что-то щелкнуло у меня в голове, на инстинктах я понял, что делать. Снял пленочку у него с лица и похлопал по спинке. Он закричал и заплакал. Я держал его в руках и согревал, потому что ночь была прохладная. Пережал пуповину пальцами. В этот момент его мать спрашивала, красивый ли ребенок, все ли с ним в порядке. Я успокаивал и подбадривал ее. А через пять минут приехала скорая.

Медики похлопали героя по плечу и поблагодарили его за спасение малыша. А ему пришлось вернуться на службу – до конца смены оставалось еще пять часов.

- Я умылся, выдохнул. А дальше был вызов о драке на улице. Поехали с напарником на место. Показалось, что я отошел от родов. Но когда вышел из машины, то у меня подкосились ноги. Состояние аффекта немножко сохранилось. Пришлось немного расходиться, и все стало нормально.

Следующие дни Иван пытался узнать хоть что-то о судьбе матери и малыша. Спустя пару дней его обрадовали хорошими новостями.

- Мне сказали, что они продолжают лежать в больнице, состояние стабильное. Так что у меня отлегло. Но обстоятельства, при которых женщина оказалась на обочине в поселке ранним утром, мне до сих пор непонятны. Мать ребенка тогда не смогла ничего объяснить. Коротко поблагодарила. Но было видно, что она измождена. Полусонная, замученная. Самое главное, что она и ребенок остались целыми.

Акушер в погонах признается, что теперь еще сильнее уважает врачей.

- И жена, и коллеги поддержали меня и поздравили. Все рады. Но то, что я пережил в тот момент -это не передать словами. Когда ребенок родился и смотрит на тебя, это особенное чувство. Приятно, но это мало сказано. Теперь я понял, почему люди идут в акушеры-гинекологи. Это крутая профессия.

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