«Заработали десятки миллионов»: Сотрудники МРЭО в Петербурге попались на взятках от создателей сайта для быстрой регистрации авто

В Петербурге сотрудников МРЭО обвинили во взяточничестве. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники экономической полиции в Петербурге разоблачили аферистов, которые создали сайт для быстрой регистрации автомобилей. Желающих воспользоваться такой услугой было достаточно, ведь никто не любит стоять в очередях. За оперативность и комфорт приходилось платить немаленькие суммы денег. А чтобы сотрудники ГИБДД не препятствовали незаконным сайтам – часть выручки направляли им в качестве взяток.

- Предварительно, годовой доход от нелегальной схемы - десятки миллионов рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Утром 20 сентября специалисты экономической полиции отправились в квартиры подозреваемых работников МРЭО и других предполагаемых преступников. Также полицейские провели обыски в офисах фирм и МРЭО. Сотрудникам правоохранительных органов пришлось организовать более 30 обысков. Против некоторых специалистов МРЭО возбудили уголовное дело по статье о получении взятки.

Напомним, в феврале этого года в Петербурге прошли масштабные обыски в автошколах. Тогда речь шла о продаже водительских удостоверений. Права выдавали и тем, кто ленится, и тем, у кого просто не получается водить самостоятельно и по-честному сдать экзамен. Расследование уголовного дела продолжается до сих пор. Ученикам, незаконно получившим права, скорее всего, аннулируют удостоверения.

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