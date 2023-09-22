«Мы не жили в те годы, но знаем тот опыт»: Роман Ротенберг оправдался за сравнение победы СКА с прорывом блокады Ленинграда

Роман Ротенберг оправдался перед болельщиками. Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Главный тренер СКА Петербурга Роман Ротенберг накануне сравнил победу команды с прорывом блокады Ленинграда. Это вызвало множество обсуждений, болельщики и другие представители спортивной сферы не поняли, что имел ввиду тренер, и посчитали его слова оскорбительными.

- Да, хоккей - игра эмоций, мы увидели, как Ледовый выдохнул, как ребята завелись. Сегодня произошел такой прорыв блокады Ленинграда, - заявил Ротенберг на пресс-конференции после победного матча СКА спустя пять поражений подряд.

После обрушившихся осуждений, тренер опубликовал в своих соцсетях сообщение с оправданием. Он объяснил, что и сам родился в Ленинграде и показал первую страничку паспорта. Ротенберг рассказал, что в его семье тоже есть люди, которые пережили блокаду. А хоккеисты СКА все вместе празднуют памятные исторические даты, связанные с Ленинградом.

- Каждый год в январе мы, наша команда, наш клуб, весь наш город отмечают дату прорыва блокады. Вот уже 12 лет мы играем в форме «Ленинград», приглашаем на трибуны людей, видевших лично эту трагедию - одну из величайших в истории человечества. В команде мы часто приводим этих людей в пример. Сами мы не жили в те годы, но знаем тех, кто имел этот опыт, - написал Ротенберг.

Но и после таких слов болельщики не простили тренеру ошибку. В посте под рассуждениями Ротенберга стали появляться гневные комментарии.

- Зачем рядовую победу сравнивать в контексте блокады? Трагедию государственного масштаба с обычной хоккейной игрой. Это подло и низко, - считают пользователи.

Напомним, СКА одержал победу в матче с «Северсталью». Игра закончилась со счетом 4:1. На этом для петербургских хоккеистов завершился антирекорд из серии поражений, из-за которой переживал Роман Ротенберг и его подопечные.