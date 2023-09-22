Жители Великого Новгорода смогут получить IT- специальность бесплатно

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

«Школа 21» открылась в Великом Новгороде 21 сентября 2023 года. Это проект крупного банка в партнерстве с Правительством Новгородской области и Новгородским государственным университетом имени Ярослава Мудрого. В день открытия школы ее посетил президент России Владимир Путин. Он ознакомился с инфраструктурой кампуса и пообщался с учащимися.

Новый кампус стал первым в Северо-Западном федеральном округе и пятым в России. Любой житель области старше 18 лет сможет получить в этой школе востребованную IT-специальность и прокачать свои навыки программирования.

Школа расположена в здании ИНТЦ «Интеллектуальная электроника - Валдай» и работает круглосуточно. Его общая площадь свыше 1700 м². Работать в нем будут более 190 человек.

«Школа 21» пользуется большим спросом среди жителей различных городов России, в том числе из Санкт-Петербурга, Пскова, Твери, Ижевска, Великого Новгорода и Мурманска. В первом отборочном интенсиве участвуют уже 138 человек. Участникам, приехавшим из других городов, предоставляется бесплатное проживание в общежитии.

К слову, первое отборочное испытание в Великом Новгороде стало в своем роде семейным: его проходят две семейные пары и родители с детьми.

- Сегодня в Великом Новгороде мы открываем пятый кампус «Школы 21» - в дополнение к уже работающим нашим школам в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. На очереди - новые кампусы в различных регионах России. В ноябре этого года нашему проекту исполняется пять лет - и за столь короткий срок он уже изменил ландшафт ИТ-образования в стране, - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Фото предоставлено пресс-службой Сбербанка.

Он подчеркнул, что выпускники «Школы 21» становятся предпринимателями, создают свои стартапы, что важно для создания новых рабочих мест в стране.

- В «Школу 21» в основном приходят молодые ребята, две трети - студенты. Они совмещают обучение в вузе с обучением в нашей школе, проходят стажировку в компаниях. Но при этом, нашему самому возрастному участнику сейчас 63 года. Он был налоговым инспектором, поступил, успешно закончил «Школу 21» и сейчас строит карьеру разработчика, - рассказал Герман Греф.

Уникальность «Школы 21» заключается в методике обучения «Равный - равному», которая помогает участникам приобрести как теоретические и практические навыки программирования, так и мягкие навыки, необходимые для работы в команде.

- Школа 21» в Великом Новгороде - первая подобная площадка на Северо-Западе и по количеству поданных заявок мы видим, что проект востребован. Для Новгородской области вопрос подготовки ИТ-специалистов крайне актуален, и открытие первого кампуса школы – один из лучших вариантов решения этой задачи. Уверен, что реализация проекта позволит нашим предприятиям значительно увеличить количество высококвалифицированных кадров, специализирующихся на информационных технологиях, - говорит губернатор Новгородской области Андрей Никитин.

В настоящее время в «Школе 21» обучается более 4100 человек из 70 регионов России, более 2200 из которых уже успешно работают в крупнейших ИТ-компаниях и стартапах страны.

Примечательно что для поступления в «Школу 21» не нужно иметь какой-то определённый опыт работы уметь программировать либо предоставить дипломы. Более того, половина участников проекта программирует впервые.

Поступление в школу не зависит от предыдущих знаний, опыта работы, умения программировать и наличия дипломов. Для более чем 50% человек участие в проекте - это первый опыт программирования.

Учиться участники проекта будут на собственной специальной разработанной цифровой образовательной платформе наполненной полезным и постоянно пополняющимся контентом.

Для участия в отборочном этапе необходимо оставить заявку на сайте.

Подготовила: Татьяна ПЕСИНА.